Im Interview mit „Spox.com“ hat Werder-Verteidiger unter anderem über die laufende U21-EM, seine Freundschaft zu Bayerns David Alaba und den Abgang von Max Kruse gesprochen.

Es geht um alles: Mit einem Sieg gegen die deutsche U21-Auswahl könnten Österreichs Junioren bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino noch das Halbfinale und damit zugleich auch die Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokio erreichen, wenn Dänemark parallel nicht gegen Serbien gewinnt. Viele Konjunktive, die zwischen dem Team von Werder-Talent Marco Friedl und dem Überraschungserfolg stehen, doch der Verteidiger rechnet sich trotzdem Chancen aus. „Natürlich sind wir Außenseiter und die meisten sagen, nach drei Spielen ist es vorbei, aber wir wollen es unseren Kritikern beweisen“, schätzt Friedl die Lage im Interview mit „Spox.com“ ein. Den Kritikern – und den Eggesteins Maximilian und Johannes, die im Kader der DFB-Elf stehen. „Es wäre großartig, gegen meine beiden Teamkollegen zu gewinnen und so mit noch besserer Laune zurück nach Bremen zu kommen“, so Friedl. „Das Spiel gegen Deutschland ist die Krönung der Gruppenphase.“

Abseits der Sticheleien versteht sich der Österreicher bestens mit den Eggestein-Brüdern. Und auch zu Max Kruse, der sich gegen eine Verlängerung in Bremen entschieden hat und vor einem ablösefreien Wechsel steht, hat Friedl ein gutes Verhältnis. „Er war ein super Kollege und sehr guter Kapitän, der immer seine Leistung gebracht hat und vorangegangen ist“, lobt der 21-Jährige den Ex-Werderaner. „Einen wie Max Kruse zu verlieren, tut weh.“ Dass man ehemaligen Kollegen aber problemlos weiter positiv gesonnen bleiben kann, beweist das Beispiel David Alaba. Der sei sportlich „eine Klasse für sich“ und menschlich „ein Freund fürs Leben“, erklärt Ex-Münchner Friedl über den Linksverteidiger des FC Bayern.

