Einen Schritt voraus

Werder will mutigen Angriffsfußball spielen und schwimmt damit gegen den Trend der Liga. Das Bremer Modell klingt für die Zukunft ziemlich verheißungsvoll.

Eigentlich hätte man mit den gravierenden Problemen der deutschen Nationalmannschaft in Russland rechnen können. Oder zumindest hätte man sich darauf einstellen sollen. Es war nicht nur Joachim Löw selbst, der in den letzten Jahren immer wieder gemahnt hatte. Löw ist als Bundestrainer die höchste Instanz, eigentlich hätte man seinen Ausführungen also mehr Gehör schenken sollen. Löw brachte mitten hinein in die allgemeine Selbstzufriedenheit des deutschen Fußballs nämlich einige besorgniserregende Dinge über die Attraktivität der Bundesliga in die Debatte ein.

„Ein Kernproblem ist, dass man in der Bundesliga immer gegen den Ball arbeiten will“, sagte Löw unter anderem. Nun ist es ein elementarer Teil des Spiels, den Gegner weg vom eigenen Tor zu halten. Und diesen Teil haben nahezu alle Klubs der Bundesliga in den letzten Jahren auch ziemlich gut verinnerlicht. Die sich automatisch anschließende Frage, wie eine Mannschaft mit dem erlangten Ballbesitz umzugehen gedenkt, beantwortete die große Mehrheit aber nahezu gleich.

Kohfeldts Paradigmenwechsel

Die Bundesliga ist nicht erst seit gestern eine Pressing- und Umschaltliga. Gut drei Viertel der Mannschaften verwenden ihre größten Kraftreserven darauf, sauber gegen den Ball zu arbeiten. Der FC Schalke 04 kann dafür als Prototyp herhalten. In der letzten Saison wurde Schalke etwas überraschend Vizemeister, also der Beste vom Rest hinter den Über-Bayern – aber Schalke erzielte nur bei zwei seiner 18 Saisonsiege mehr als zwei Treffer und wurde am Ende mit einem Torverhältnis von plus 16 Zweiter.

Bis auf die Bayern, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim und mit Abstrichen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt fanden sich keine Mannschaften, die besonders proaktiven, selbstbestimmten Offensivfußball spielen wollten. Der große Rest schwamm in derselben Brühe, selbst der SC Freiburg zollte seinem personellen Aderlass Tribut und versteifte auf einen unansehnlichen, reaktionären Fußball. Borussia Dortmund verlor sich und seine unter Thomas Tuchel mühsam choreographierte Offensivkompetenz am Ende fast völlig aus den Augen.

Werder Bremen ging bis zum Herbst letzten Jahres einen vergleichbaren Weg. Dann kam Florian Kohfeldt und mit ihm nach Jahren ein harter Paradigmenwechsel. Kohfeldt hat die eher unpopuläre Meinung vertreten, dass man im Abstiegskampf auch mit spielerischen Lösungen bestehen kann. Und wenn man sich nun Werder in diesen Tagen genauer betrachtet, wenn man einige Erkenntnisse aus den Testspielen dazu nimmt und die weniger aussagekräftigen Eindrücke vom Pokalspiel gegen Worms richtig deutet, dürfen sich die Werder-Fans wohl auf eine Mannschaft hoffen, die sich in der Bundesliga rausarbeiten will aus dem Einheitsbrei. Werder will aktiven, mutigen Ballbesitzfußball spielen. Das wird in einzelnen Fällen garantiert auch mal nach hinten losgehen. Aber die grundsätzliche Herangehensweise dürfte sehr vorausschauend gewählt sein.

Ein (Mit-)Gestalter eines neuen Trends?

Die taktischen Eigenheiten und Trends des Profifußballs verlaufen in der Regel wie eine Sinuskurve. Spätestens seit den Erfolgen von Borussia Dortmund, streng genommen seit dem Auftauchen von Ralf Rangnicks Hoffenheimern vor zehn Jahren, hat sich die Bundesliga nach und nach dem Pressingfußball gewidmet.

Das ist körperlich zwar der beschwerlichere Weg, inhaltlich aber selbst für Mittelklasse-Klubs oder solche aus dem Keller der Liga deutlich leichter einzustudieren. Kreativität, Positionsspiel und Ballbesitzfußball haben darunter gelitten, dribbelstarke Flügelspieler (mit deutschem Pass) muss man in der Bundesliga lange suchen. Werder will offenbar versuchen, dagegen anzuspielen. In der Bundesliga dürfte sich der lähmende Trend langsam auch wieder verabschieden, spätestens das spektakuläre Scheitern der Nationalmannschaft und die schwachen letzten Jahre in den europäischen Wettbewerben sollten zu einem Umdenken beim einen oder anderen Klub führen.

Bald wird der eine Trend ausgedient haben und von einem anderen gefolgt werden. Vielleicht ist es ja der, sich selbst wieder aus dem freien Spiel und gegen einen sortierten Gegner Torchancen zu erspielen. Sich kreative Lösungen zu überlegen, und das nicht nur bei Offensiv-Standards. Aus der grauen Masse sticht man nicht heraus, wenn man dem Strom folgt. Einige Mannschaften werden in der kommenden Saison versuchen, sich eine neue, offensivere Identität zu erarbeiten. Der BVB, womöglich auch der VfB Stuttgart. Diese Klubs mit ihren Trainern stehen aber erst am Anfang dieser Arbeit. Werder steckt mit Florian Kohfeldt schon mittendrin. Und ist deshalb perspektivisch sogar schon einen Schritt voraus.