Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat im Interview mit der „Sport Bild“ über seine Zukunftsplanung, mögliche Angebote von Topklubs und die Chancen auf einen Verbleib von Max Kruse in Bremen gesprochen.

Als Florian Kohfeldt seinen Vertrag bei Werder im April bis zum Jahr 2021 verlängerte, betonte der Coach, dass er diesen auch erfüllen werde, sofern es der Verein wünsche. Inzwischen ist Kohfeldt zu einem der angesagtesten Trainer der Bundesliga geworden und hat sich durch seine gute Arbeit auch für andere Vereine interessant gemacht. Seine Treuebekundung gelte aber weiterhin, betonte der 36-Jährige im Interview mit der „Sport Bild“, selbst wenn ein absoluter Topklub wie Manchester City anfragen sollte. „Meine Aussage steht. Vielleicht ist sie ein wenig ungewöhnlich, aber daran lasse ich mich auch messen.“

Auf die Zeit nach dem Auslaufen seines Kontrakts wollte Kohfeldt noch nicht vorausblicken. „Das werde ich zuallererst mit Frank Baumann besprechen. Doch das ist noch so weit weg“, betonte er. „Und einen Karriereplan habe ich nicht. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Werder sich gut entwickelt.“

Unter einer guten Entwicklung versteht Kohfeldt, dass sich seine Mannschaft vom Abstiegskampf fernhält und dauerhaft zumindest um die europäischen Plätze mitspielen kann. Allzu hohe Erwartungen dämpfte er jedoch: „Die Phase, dass Werder fünf, sechs Jahre am Stück in der Champions League vertreten ist, um die Meisterschaft mitspielt, das ist wegen der wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr machbar.“ In der laufenden Saison halten die Bremer bislang mit den Topteams mit. Sie stehen auf Rang vier und holten im Schnitt 1,9 Punkte pro Partie. Damit sei Werder allerdings „weit über unserem Niveau“, stellte Kohfeldt klar.

Lob für Kruse

Sehr zufrieden zeigte sich der Trainer mit seiner Entscheidung, Max Kruse zum Mannschaftskapitän zu machen. "Es ist alles aufgegangen." Er schätze Kruses Direktheit und dass dieser sich um viele Dinge kümmere. "Man darf sich nicht vorstellen, dass Max ein Disziplin-Fanatiker ist. Aber er achtet schon darauf, dass der Bus ausgeräumt ist. Ob jemand eine Minute zu spät kommt. Das macht er auf seine eigene

Art, die Lockerheit versprüht."

Kruse fühlt sich in seiner neuen Rolle also offensichtlich wohl, und Kohfeldt zeigte sich daher auch optimistisch, dass der Angreifer seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. „Das sagt mir mein Bauchgefühl“, erklärte der Coach. „Max kann das Gesicht von Werder Bremen sein, das hoffentlich dauerhaft wieder in stabilere Tabellen-Regionen kommt. Das ist ein Ziel, das ihn antreibt.“

Kohfelt selbst verfolgt das Ziel, seine Mannschaft immer besser zu machen. Dabei orientiert er sich durchaus auch an anderen namhaften Trainern. Mit Thomas Schaaf, Werders neuem Technischen Direktor, tausche er sich regelmäßig aus, etwa als es um den Transfer von Davy Klaassen ging. „Ab und zu greife ich zum Hörer. Wir haben besprochen, dass ich derjenige bin, der sich meldet. Und ich schätze diesen gelegentlichen Austausch“, schilderte Kohfeldt, der betonte: „Thomas Schaaf ist Gold wert.“ Schaaf ist also ein Trainer, der Kohfeldt stark beeinflusst hat. Wie der Werder-Coach verriert, schaue er sich zudem bei Arsene Wenger, Jürgen Klopp, Diego Simeone, Pep Guardiola, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann gewisse Dinge ab.

Das komplette Interview findet sich in der aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“.