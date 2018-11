Die Euphorie in Bremen ist groß, doch Florian Kohfeldt warnt davor, den Heimsieg gegen Hannover schon fest einzuplanen. Der Gegner verfüge gerade in der Offensive über viel Qualität, sagt der Trainer.

Florian Kohfeldt weiß natürlich genau, was viele Werder-Fans momentan denken. Die Pflichtaufgabe im Pokal gegen Worms hat die Mannschaft äußerst souverän gemeistert, da kann es ja nun am Sonnabend zum Bundesliga-Auftakt gegen Hannover genauso weitergehen. Diese Erwartungshaltung gefällt dem Trainer jedoch gar nicht. "Ich warne jeden, der denkt, am Samstag ist ein Heimspiel, und alles läuft", betonte Kohfeldt am Dienstag.

Der Coach hält sehr viel von Hannover 96. In der Breite sei das Team von Andre Breitenreiter zwar nicht so gut besetzt, dass es diverse Ausfälle verkraften könnte. "Aber das ist eine verdammt starke Mannschaft, wenn die ihre beste Elf auf den Platz schicken können. Und das können sie gegen uns", verdeutlichte Kohfeldt.

Besonders in der Offensive sei 96 gefährlich. "Da hat Hannover einige besondere Merkmale", sagte Kohfeldt. Darauf will er seine Spieler im Training in dieser Woche einstellen. Ein Schwerpunkt wird daher auf dem Verteidigen und der richtigen Ordnung in der Defensive liegen. Auch das Angriffsspiel wird aber eine Rolle spielen. "Es geht im Training noch einmal darum, wie wir in der Offensive kombinieren wollen", kündigte Kohfeldt an.