Eine Liebesbeziehung

Für Claudio Pizarro war die vergebene Großchance ärgerlich, doch bei den Werder-Fans hat der Stürmer seinen Legendenstatus dadurch manifestiert - sie feierten ihn beim Köln-Spiel ausgiebig.

Claudio Pizarro ging mit ernstem Blick in Richtung Spielertunnel. Er hatte schließlich mit dem 1. FC Köln gerade 1:3 im Weserstadion verloren und eine große Chance vergeben. Plötzlich huschte trotzdem ein Lächeln über das Gesicht des 39-Jährigen. Als er in Richtung Ostkurve blickte, wo die Werder-Fans ihn feierten, konnte Pizarro wohl einfach nicht anders. Es war dieses typische Pizarro-Lächeln, das in Bremen immer noch Erinnerungen an glorreiche Werder-Zeiten weckt. Dann verbeugte sich der Peruaner kurz vor der Ostkurve und verschwand in den Katakomben.

Es war nur eine kleine Geste, doch sie machte so vieles deutlich. Das Verhältnis zwischen Pizarro, dem Bundesliga-Rekordtorschützen der Bremer, und den grün-weißen Anhängern, es ist immer noch ein besonderes. Das weiß Claudio Pizarro nur zu gut. „Ich fühle mich wie zu Hause“, sagte er. „Es ist immer schön, hier zu spielen. Ich liebe den Verein. Die Fans. Die Fans lieben mich."

Aus dem Munde vieler Spieler würde solch ein Satz eingebildet klingen, bei Pizarro ist das nicht der Fall. Das, was er sagt, entspricht nämlich schlicht und ergreifend der Wahrheit. Schon vor dem Spiel am Montagabend wurde Pizarro mit lautem Jubel und Applaus empfangen. Und mit Sprechchören verabschiedeten ihn die Werder-Anhänger nach dem vermutlich vorletzten Auftritt des Peruaners im Weserstadion. Ein Abschiedsspiel nach dem Karriereende hat Werder dem Mann, der 104 Bundesliga-Tore im Trikot mit der Raute erzielte, nämlich bereits versprochen.

Pizarro vergibt Großchance

Zu diesem Anlass kann Claudio Pizarro guten Gewissens nach Bremen zurückkehren, das steht seit Montagabend fest. Hätte er diesen Ball in der 76. Minute ins Tor geköpft, hätte er sich dafür vielleicht noch einmal rechtfertigen müssen. Es wäre der Kölner 2:2-Ausgleich gewesen und ein Treffer, der Werder im Abstiegskampf mächtig wehgetan hätte. Pizarro aber tat das, was er normalerweise nicht tut. Er köpfte freistehend am Tor vorbei. „Normalerweise muss ich den machen“, zeigte sich der Angreifer selbstkritisch. Auch bei Werder wussten sie, welch großes Glück in der Szene im Spiel war. „In neun von zehn Fällen macht er den“, sagte Florian Kainz. Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck merkte an, dass Pizarro „so einen Kopfball schon 100 Mal gemacht“ habe. „Heute eben nicht.“

So sehr er sich selbst darüber ärgerte, bei den Werder-Fans hat die vergebene Chance Pizarros Legendenstatus manifestiert. Direkt nach der Szene riefen sie seinen Namen: „Pizarro, oho!“ Es klang zunächst wie Hohn, war aber wohl eher als Aufmunterung gedacht, denn die Rufe erklangen bis zum Abpfiff immer mal wieder. Dieser Kopfball, der knapp am Pfosten vorbeistrich, dürfte noch länger in der Erinnerung viele Fans bleiben. Werders Sportchef Frank Baumann fühlte sich erinnert an eine Szene aus dem Jahr 2006. Ailton, damals in Diensten des HSV, schoss freistehend am Werder-Tor vorbei. Die Bremer gewannen mit 2:1 und zogen direkt in die Champions League ein. „Sie wissen, was sich gehört“, scherzte Baumann in Bezug auf Ailton und Pizarro. Dann wurde der Sportchef ernster und betonte: „Das war nicht schön für Claudio, aber ein bisschen gönnt er uns das wohl.“