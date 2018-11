Eine knifflige Aufgabe

Der 1. FC Nürnberg hat weder prominente Spieler noch einen bekannten Trainer – aber die Mannschaft hat sich Lösungen erarbeitet, die ein Spiel gegen den Club zu einer unangenehmen Erfahrung machen könnten.

Der Gegner in Stichpunkten:

Defensiv konservativ, offensiv variabel

Nürnberg verfolgt einen spielerischen Ansatz

Ein Innenverteidiger könnte eine Schwachstelle sein

In den Halbspuren gibt es Räume für Werder

Das Spiel gegen den Ball:

Nürnberg hat sich in der Zweitliga-Saison auf eine Grundordnung im 4-1-4-1 gegen den Ball verständigt. Das kommt zum einen den Stärken der einzelnen Spieler entgegen, zum anderen erscheint die Raumaufteilung in dieser variabel interpretierten Ordnung auch am besten.

Die Mannschaft attackiert in der Regel in einem Mittelfeldpressing, streut allerdings ab und zu auch Aufrückmomente ein. Dann schiebt die Viererkette gut raus und die (Flügel-)Angreifer haben die eher ungewöhnliche Aufgabe, den Spielaufbau des Gegners nicht nach außen, sondern ins Zentrum zu lenken. Die Mannschaft arbeitet gerne mit ausgewählten Pressingopfern, lässt also bewusst Spieler in bestimmten Zonen offen, um den Pass dorthin zu provozieren und dann aus allen Richtungen schnell Druck aufzubauen und auf den Ballgewinn zu gehen. Manchmal sind auch klare Mannorientierungen zu sehen, wenn sich etwa die Achter an die Fersen ihrer unmittelbaren Gegenspieler heften.

Durch die sauberen Strukturen im eigenen Ballbesitz, wenn die Zonen gut besetzt sind, wäre ein schnelles Gegenpressing gut möglich – es wird aber nicht immer umgesetzt. In der zweiten Liga waren die Gegenpressingmomente noch ausgeprägter, mit der gestiegenen Spielgeschwindigkeit und der höheren Qualität der Gegenspieler hat sich Nürnberg bisher aber etwas verhaltener gezeigt. Stattdessen fällt die Mannschaft schneller in die Ordnung, um im Mittelfeldpressing und mit gleichzeitig etwas zurückfallenden Innenverteidigern die Tiefe zu sichern.

Das Spiel mit dem Ball:

Die (defensive) Grundordnung ist für das Spiel mit dem Ball relativ unkompliziert umzustellen, wobei der Club im Aufbau gerne 3-4-3-Konstellationen herstellt. Einer der Achter lässt sich entweder zwischen die Innenverteidiger fallen oder aber, zumeist Behrens, in den tiefen rechten Halbraum, um von dort aufzubauen. Der Sechser bleibt als Ankerpunkt in seinem Wirkungsbereich als feste Anspielstation.

Grundsätzlich versucht die Mannschaft auf zwei Arten, den Ball ins letzte Drittel zu bekommen. Die Außenverteidiger schieben teilweise extrem hoch, manchmal begibt sich einer von beiden sogar bis auf die letzte Linie und bindet so die Abwehrkette des Gegners auch in der Breite. Das soll Platz fürs Zentrum schaffen, wo die eigentlichen Flügelspieler einrücken und sich zwischen Mittelfeld und Abwehrreihe des Gegners auf Lücke anbieten. Aus diesem Zwischenlinienraum soll der Angriff dann weiterentwickelt und mit Schnittstellenpässen die Tiefe gesucht werden.

Oder aber der Club wählt einen sehr direkten Weg über die Flügel: Enrico Valentini und Tim Leibold schieben druckvoll und wuchtig an und werden gefährlich bei Flanken. Ins Spiel gebracht werden die Außenspieler über Ablagen aus den Halbspuren, wenn sich die Achter oder wieder die eingerückten Flügelangreifer anbieten. Nürnberg attackiert aus diesen Positionen dann aggressiv den gegnerischen Strafraum und rückt mit mehreren Spielern auf Flanken nach.

Grundsätzlich ist Nürnberg aber kein „klassischer“ Aufsteiger, der mit einfachen Mitteln den Weg zum gegnerischen Tor sucht. Vielmehr versucht die Mannschaft, sich flach und sauber über die Linien zu kombinieren. Hohe Bälle von den Innenverteidigern auf den Stoßstürmer mit anschließenden Ablagen oder das Spiel auf zweite Bälle sind eher selten und einem sehr hohen Gegnerdruck geschuldet. Ishak ist hierfür fast immer der Zielspieler, der dafür schnell auf eine Seite ausweicht.

Trainer Michael Köllner versuchte sich zuletzt immer auch an einem 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Gegen Mainz bedeutete die Umstellung auch den Umschwung, in den Testspielen der Länderspielpause wurde diese sehr offensive Ausrichtung weiter getestet und eingeübt.

Das sind Werders Chancen:

Das eher dosiert eingesetzte Gegenpressing mit dem gleichzeitigen Fallen verstärkt zwar die letzte Linie und die Tiefensicherung. Es bietet dem Gegner aber auch einen vergleichsweise leichteren Weg bis ins Angriffsdrittel. Das sollte Werder etwas mehr Zeit und Raum geben, seine Spielzüge sauber vorzubereiten. Die Tempoverschärfung vor dem Tor wird - wie gegen Hannover - zu einem Knackpunkt.

Die durchaus offensiv orientierten Außenverteidiger beziehungsweise der Raum dahinter sollten eine gute Anlaufstelle für Bremer Angriffe darstellen. Zwar ist die Anbindung von Valentini und Leibold aus dem freien Spiel gegen den Ball an die Innenverteidiger gut, in Umschaltmomenten bietet sich aber genug Platz, den Werder besetzen und dann auch anspielen sollte.

Ähnlich sieht es im Zentrum aus. Sollte Nürnberg nominell nur einen Sechser aufbieten, wäre der zu verteidigende Raum vor der Abwehr etwas groß. Je nach Positionierung der Nürnberger Achter im 4-1-4-1 dürften sich hier gute Räume für die einrückenden Bremer Flügelspieler oder die Achter ergeben.

Nürnbergs Defensivstruktur dürfte Werders 4-3-3 relativ gut spiegeln, was wiederum zu vermehrten Mannorientierungen führen könnte. Klassisch wird dagegen mit vielen gegenläufigen Bewegungen gearbeitet, also etwa einem kurz kommenden Max Kruse, während der oder die Flügelangreifer den Raum hinter der Abwehrkette mit Tempo anlaufen.

Nürnbergs neutrale Bälle sind nicht besonders gut vorbereitet, was sich an der Staffelung der Spieler in Ballnähe zeigt. Diesen Umstand könnte sich Werder zunutze machen, etwa mit einem hohen, aggressiven Pressing auf die erste Aufbaulinie der Gäste. Lukas Mühl könnte ein geeignetes Pressingopfer darstellen: Der ist an und für sich ein sicherer Passspieler, muss aber als Rechtsfuß auf der Position des linken Verteidigers ran.

Die Nürnberger Mannschaft muss sich offenbar erst noch ein wenig daran gewöhnen, mit Rückständen umzugehen. Gegen Berlin und vor allen Dingen Mainz mit einer bärenstarken zweiten Halbzeit funktionierte das aber mit etwas Anlaufzeit ganz gut. Köllner und sein Trainerteam sind sehr entscheidungsfreudig und sich nicht zu schade, einen Plan schnell auch wieder über den Haufen zu werfen. Sehr oft spürt das Trainerteam - gerade in den Halbzeitpausen - entscheidende Schwachstellen auf und beseitigt diese durch entsprechende taktische Umstellungen.

Eine kleine Wundertüte bleibt der Aufsteiger dennoch. Gegen Werder dürfte das Mittelfeld zu großen Teilen aus Zugängen bestehen. Der sehr wendige, ballsichere und druckresistente Yuya Kubo dürfte ins Zentrum einrücken, dafür die kompakten und sehr schnellen Matheus Pereira und Virgil Misidjan auf den Flügeln agieren. Beide Spieler haben noch keine Minute in der Bundesliga absolviert und sind entsprechend schwer einzuschätzen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: