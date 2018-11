Eine Kampfansage zur Begrüßung

Er ist jung, talentiert – und ziemlich forsch: Werders neuer Rechtsverteidiger Felix Beijmo hat sich nicht weniger vorgenommen, als schnellstmöglich Theodor Gebre Selassie zu verdrängen.

Felix Beijmo ist gerade einmal 20 Jahre alt. Man muss sich das durchaus in Erinnerung rufen, denn Werders neuer schwedischer Rechtsverteidiger ist mit einem ziemlichen Selbstbewusstsein gesegnet. „Ich denke, ich habe gute Chancen zu spielen“, sagte er am Donnerstag während seiner offiziellen Vorstellung. Da ist es für ihn auch unerheblich, dass sein direkter Konkurrent Theodor Gebre Selassie heißt, tschechischer Nationalspieler ist und in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 36 Partien für die Bremer auf dem Platz stand. Oder anders formuliert: So einfach wird der nicht zu verdrängen sein.

Die große Überzeugung von den eigenen Qualitäten dürfte damit zusammenhängen, dass Felix Beijmo in den vergangenen beiden Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat. Seit seiner Kindheit spielte er für IF Brommapojkarna, ehe es vor knapp anderthalb Jahren zu Djurgårdens IF ging. Beim schwedischen Traditionsklub erkämpfte er sich nicht nur direkt einen Stammplatz, sondern feierte zuletzt auch den Pokalsieg.

Ehrgeiziger Vollprofi

Und das soll erst der Anfang gewesen sein, denn Felix Beijmo ist gierig – gierig nach Erfolg. „Fußball ist mein Leben und dem ordne ich alles unter“, sagte er. „Alles dreht sich um Fußball, meine Ernährung, meine Fitness, meine Regeneration – ich nehme das alles sehr ernst.“ Und deshalb will er sich auch nur höchst ungern im Hintergrund aufhalten. „Ich will vorne stehen, wahrgenommen werden, Tore schießen. Ich bin hergekommen, um Fußball zu spielen, nicht um das Wasser zu tragen.“ Man kann dem gebürtigen Stockholmer diese Worte als überheblich auslegen. Oder man wertet sie als Zeichen seines Ehrgeizes.

Genau das dürfte Trainer Florian Kohfeldt schließlich auch tun. Er hat schon häufiger betont, dass er Spieler schätzt, die nicht nur im Spiel, sondern in jedem Training Vollgas geben, sich selbst, aber auch das Team immer weiter voranbringen wollen. Vermutlich hat deshalb auch die erste Begegnung zwischen den beiden einen explizit guten Eindruck beim Skandinavier hinterlassen. „Als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir zusammen gefrühstückt. Dabei hat er mir aufgezeigt, wie er mich und meine Stärken und Schwächen sieht, aber auch wie er mich entwickeln möchte“, sagte Beijmo. „Das klang genauso, wie ich mich selbst sehe und fühlte sich so an, als würde er mich sehr gut kennen.“

Direkt danach musste Felix Beijmo nicht mehr lange überlegen, ob er nun zu Werder geht oder vielleicht doch lieber eines der anderen Angebote annimmt, die ihm vorlagen. „Werder ist das Beste für mich. Am Ende entscheidest du dich für den Klub, von dem du das Gefühl hast, dass er dich am meisten will.“ Genau deshalb müsse man über die Alternativen, die es gegeben habe, heute auch kein Wort mehr verlieren, betonte er.

Argument Augustinsson

Ein weiterer Grund für den Wechsel an die Weser kommt ebenfalls aus Schweden: Ludwig Augustinsson. Werders Linksverteidiger stellte sich vor knapp zwölf Monaten ähnlich ehrgeizig vor und ließ danach Taten folgen. Schnell wurde klar, warum Augustinsson der 24-Stunden-Profi genannt wird. Und nun fungierte er als wichtige Verbindung vor der Beijmo-Verpflichtung. „Er hat mir geraten, hierher zu wechseln“, sagte der 20-Jährige, der mit Augustinsson nicht nur denselben Heimatverein teilt, sondern zuletzt bei Djurgårdens IF auch mit dessen Bruder Jonathan zusammenspielte. „Ludwig hat mir alles erzählt, wie es hier ist und was ich wissen muss. Er wird mir sicher auf und neben dem Platz viel helfen können.“ Denn – so viel ist klar: „Es ist ein großer Schritt von Schweden hierher.“

Da war er dann plötzlich doch, der etwas unsichere junge Mann, der fernab der Heimat vor seinem ersten großen Auslandsabenteuer steht. Weit weg von der Familie, weit weg von den Freunden. Zumal es einen ersten Dämpfer schon bei der ersten lockeren Trainingseinheit unter freiem Himmel am vergangenen Mittwoch gegeben zu haben schien. Als es nämlich an die Tempoläufe ging, musste Beijmo eine Pause einlegen und erst einmal nach Luft schnappen. Dabei gilt doch gerade die Laufstärke und Schnelligkeit als großes Plus des Mannes, der seinen Job auf der rechten Außenbahn am liebsten so „offensiv wie möglich“ ausüben möchte. Ganz so schlimm war die ganze Angelegenheit am Ende dann aber doch nicht: „Ich war vorher anderthalb Wochen krank, hatte Fieber und Magenprobleme. Mir ging es noch nicht so gut.“

Ein klarer Stimmungsaufheller ist da der Blick in die Heimat. Und wieder ist Ludwig Augustinsson daran nicht unbeteiligt. „Im Moment erleben wir die größte Begeisterung seit dem Viertelfinaleinzug 1994 in den USA“, sagte Beijmo über den schwedischen Siegeszug bei der WM in Russland. „Die Spieler von damals sind bei uns alle Legenden. Und mit der aktuellen Mannschaft wird es genauso sein – erst recht, wenn wir das Halbfinale erreichen sollten. Es ist der Wahnsinn, was sie schon erreicht hat.“ Und auch wenn Felix Beijmo nur als Zuschauer mitfiebern kann, den nächsten Schub für das eigene Selbstbewusstsein gab es trotzdem: „Im Moment bin ich sehr stolz darauf, Schwede zu sein.“

Wenn alles nach Plan läuft, will auch Felix Beijmo irgendwann im Nationalteam auftauchen. Bislang stehen noch Einsätze von der U 17 bis U 19 des Landes in seiner Vita, in Bremen kann er sich nun für höhere Aufgaben empfehlen. Also vielleicht. Ganz so sicher ist er sich nämlich dann doch nicht, dass er es direkt in die Startformation schafft. Natürlich weiß auch er, was Theodor Gebre Selassie kann und für die Bremer bereits geleistet hat. Aber ein wenig Druck will er ihm schon machen, zeigen, warum er Werders Mann für die Zukunft auf der rechten Seite sein könnte: „Leicht wird es nicht, an ihm vorbeizukommen. Aber ich freue mich auf den Konkurrenzkampf. Es ist doch schön, zwei gute Spieler für eine Position zu haben.“