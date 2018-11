Eine Geschichte voller Enttäuschungen

Max Kruse lässt sich fast nie aus der Ruhe bringen. Ein Thema jedoch machte den Werder-Kapitän beim WESER-Strand nachdenklich und sogar ein bisschen traurig: seine Nicht-Nominierung für die WM 2014.

Max Kruse präsentierte sich beim WESER-Strand als schlagfertiger und humorvoller Gesprächspartner. Einmal jedoch musste der Werder-Kapitän schlucken und einen Moment lang nachdenken. Axel Brüggemann, der Moderator des WESER-KURIER-Talks, hatte Kruse auf ein Telefongespräch mit Joachim Löw angesprochen. 2014 informierte der Bundestrainer den Stürmer darüber, dass er ihn nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Brasilien nehmen werde. „Die Geschichte kennen nicht so viele“, sagte Kruse ernst, um dann einen unvollendeten Satz im Raum stehen zu lassen: „Mich nimmt nicht so viel mit…“

Keine Frage, dieser Anruf vor rund vier Jahren hat den Sonnyboy, der das Pokern und schnelle Autos liebt, tief getroffen. Kruse hatte bei Borussia Mönchengladbach eine starke Saison mit zwölf Treffern und elf Torvorlagen hinter sich. Dementsprechend groß war seine Hoffnung darauf, dass der große Traum eines jeden Fußballers, die Teilnahme an einer WM, wahr werden könnte. Nichtsahnend saß er in Freiburg mit Freunden beim Essen zusammen, als das Handy klingelte und der Abend gelaufen war. „Ich wollte eigentlich in Freiburg bleiben“, erzählte Kruse. „Nach der Nachricht habe ich aber gesagt: ,Ich will allein sein.‘ Ich habe mir ein Mietauto genommen und bin nach Hause gefahren. Es war tatsächlich so, dass ich nicht mehr so genau weiß, wie ich dann in Düsseldorf angekommen bin.“

Was die Nicht-Nominierung für den heutigen Werder-Kapitän so bitter machte, war die Tatsache, dass sie ihn vollkommen unvorbereitet traf, wie ein Tritt in den Rücken. „Drei Tage vorher hatte ich ein Filmteam bei mir, das Spots aufgenommen hat für die WM. Dafür kamen eigentlich nur die Spieler infrage, die im vorläufigen Kader stehen“, erzählte er. Für Kruse war danach klar, dass er zumindest zu den 30 Akteuren des vorläufigen WM-Aufgebots zählen würde, doch dann kam das Aus. „Das hat mich in dem Moment sehr getroffen. Es hat zwei, drei Tage gedauert. Ich habe viel nachgedacht, aber dann war es vorbei. Ich wurde danach ja auch nochmal nominiert“, sagte der 30-Jährige.

Streichung im März 2016

Tatsächlich machte Kruse nach dem deutschen WM-Triumph 2014 noch acht seiner insgesamt 14 Länderspiele. Das nächste große Turnier, die Europameisterschaft 2016 in Frankreich, sollte er jedoch wieder verpassen. Im März 2016 wurde Kruse aus dem Kader der Nationalelf gestrichen. Der Deutsche Fußball-Bund veröffentlichte dazu eine Erklärung, in der es hieß, dass Kruse „nach Einschätzung des Bundestrainers seiner Vorbildrolle als Nationalspieler nicht nachgekommen sei und sich unprofessionell verhalten habe".

Der Stürmer, damals in Diensten des VfL Wolfsburg, hatte in der Zeit davor bei einer nächtlichen Taxifahrt 75.000 Euro verloren und war bei seiner Geburtstagparty in einer Disco mit einer Boulevardjournalistin in Streit geraten, die ihn ungefragt fotografiert hatte. Für Löw war das zu viel, und seitdem wurde Kruse nie wieder zum DFB-Team eingeladen.

Kein Nachtreten von Kruse

Inzwischen hat sich einiges verändert. Der Weltmeistertrainer Löw steht nach dem Vorrundenaus in Russland mit dem Rücken zur Wand. Kruse ist zum Kapitän bei Werder aufgestiegen und hat sich zuletzt keine großen Skandale mehr geleistet. Er hätte nun Forderungen stellen oder sogar nachtreten können, doch das tat er nicht. Ob die Nationalmannschaft einen neuen Trainer brauche, fragte Brüggemann Kruse. „Das wäre ein bisschen zu einfach“, antwortete der nur.

Viel mehr wollte Kruse nicht sagen zur derzeitigen Situation der Nationalmannschaft. „Das ist für mich kein aktuelles Thema“, unterstrich er. „Ich bin im Moment kein Teil der Mannschaft. Ich muss versuchen, meine Leistung für den Verein zu bringen. Damit habe ich genug zu tun, auch mit meiner neuen Rolle als Kapitän.“ Das klang schon ein wenig nach Schlussstrich. Vor der WM in Russland hatte Kruse noch einmal betont, dass er gerne dabei wäre. Ein ernsthafter Kandidat für den Kader war er aber nie. Beim Neuaufbau dürften nun vor allem junge Spieler im Fokus stehen. Vieles deutet also darauf hin, dass das Thema Kruse und die Nationalelf, diese Geschichte voller Missverständnisse und Enttäuschungen, endgültig beendet ist.