Eine Frage des Gewichts

Der Fitnesszustand von Max Kruse ist derzeit ein großes Gesprächsthema. Die Diskussion um Werders Leistungsträger verdeutlicht ein großes Problem im Kleinen.

Bisher waren es eher Ferndiagnosen, die zum Fitnesszustand Max Kruses gestellt wurden. Fotos, die vermeintliche Wölbungen dort zeigen, wo sie bei austrainierten Fußballprofis nicht vorkommen: am Bauch, Hüften oder Po. In Internetforen, die sich mit Werder beschäftigen, ist Kruses Figur auch in diesem Sommer eins der intensiver diskutierten Themen. Hat er zu viel drauf, oder sieht das aufgrund ungünstiger Winkel nur so aus? Alles also eher diffus mangels eindeutiger Beweise.

Jetzt hat ein Viertligaspieler eine heiße Spur gelegt und sichtbar gemacht, was viele Anhänger und Beobachter bloß dachten. Rot-Weiss Essens Kai Pröger hat Kruse im Sprintduell so lahm aussehen lassen, dass selbst Florian Kohfeldt im Anschluss an das Testspiel einräumen musste, die ganze Mannschaft müsse noch etwas tun, aber eben „auch Max“. Kohfeldt war bemüht, Kruse nicht hinzuhängen. Aber das ist Teil des Dilemmas. Denn einerseits ist es eine fragwürdige Diskussion, die um Kruses Kilos geführt wird. Am Ende zählt, was auf dem Platz passiert, und da passierte in den letzten Jahren viel Gutes. Die Diskussion verdeutlicht aber auch ein großes Problem im Kleinen, und sagt deshalb mehr aus, als der erste Blick erahnen lässt.

Vor einem Jahr tauchte Niklas Schmidt zum Trainingsstart mit etlichen Kilos zu viel auf, über 100 soll er auf die Waage gebracht haben. Schmidt ist mit sehr viel Talent ausgestattet, das ließ ihn wohl glauben, sich die überschüssigen Pfunde erlauben zu können. Ein Irrtum, Schmidt wurde direkt von den Profis zur U23 strafversetzt und hat heute Probleme einen Verein zu finden, der ihn kauft oder auch nur ausleiht. Sein Ruf ist ruiniert, der Hang zur unseriösen Lebensweise ist über Bremen hinaus bekannt.

Viele Befindlichkeiten

Es ist natürlich unsinnig, Kruse und Schmidt zu vergleichen. Auch weil beide einen sehr unterschiedlichen Wert für die Mannschaft darstellen. Und doch bleibt es eine Mannschaft, und in ihr sind viele Interessen und Befindlichkeiten unter einen Hut zu bringen. Es sind nicht alle gleich, es darf aber auch keiner gleicher sein, sonst droht die Struktur des Teams verloren zu gehen. Doch wenn Werder den Missstand eines Spielers nicht sanktioniert, welche Botschaft sendet die sportliche Führung damit an den Rest des Teams? Besonders, wenn alle in der Mannschaft von diesem Missstand wissen.

Bei Werder wissen sie, dass Kruse mit ein bis zwei Kilos zu viel aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Alles wird heutzutage exakt gecheckt, gescannt, geprüft, dass etwas wie Übergewicht unmöglich übersehen werden kann. Es ist anzunehmen, dass es übersehen werden sollte. Kruse zu sanktionieren hieße, ihn möglicherweise zu verärgern. Ein verärgerter Kruse denkt womöglich nicht daran, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Oder, schlimmer noch, den Verein zu verlassen. Und das ist nun wirklich das Letzte, was Werder gebrauchen kann. Die Mannschaft ist ein gutes Stück abhängig von Kruse, alle Beteiligten wissen das. Nur macht das die Situation nicht einfacher, eher das Gegenteil ist der Fall.

Der Klub hofft nun, dass Kruse sich die nötige Fitness im Laufe der Vorbereitung holt. Wie vergangenes Jahr, da allerdings vergeblich. Kruse kam schon damals nicht im optimalen Kampfgewicht aus dem Urlaub, entsprechend schlaff startete er in die Saison. Am vierten Spieltag setzte ihn ein Bruch des Schlüsselbeins für mehrere Wochen außer Gefecht, bis dahin hatte er wenig glänzende Momente. Erst nach seiner Rückkehr im Herbst war sein Zustand anders, der Grund heißt Doktor Pedro González. Von Gonzáles, einem Fitness-Trainer des Robinson Clubs Cala Serena auf Mallorca, ließ sich Kruse in die richtige körperliche Verfassung bringen. Sie war der Grundstein für die gute Saison, die Kruse anschließend zweifelsfrei spielte.

In Kürze dürfte Kruses Rolle innerhalb der Mannschaft weiter aufgewertet werden. Es ist davon auszugehen, dass Kohfeldt Kruse zum Kapitän macht, alles andere wäre eine Überraschung. Damit würde sich seine Verantwortung gegenüber der Mannschaft weiter vergrößern, einerseits. Ein Kapitän dürfte sich eine Undiszipliniertheit wie Übergewicht nicht leisten, vielleicht hilft die Kapitänsbinde Kruse andererseits, eine neue Rolle zu finden.

Letzte Zielstrebigkeit fehlt

Vielleicht zeigt diese kleine Episode des Übergewichts aber auch das große Problem Kruses. Richtig große Spieler schöpfen alles aus, um das Maximale aus ihren Möglichkeiten herauszuholen. Die richtige Ernährung ist längst ein selbstverständlicher Teil dieses professionellen Verhaltens. Dafür nehmen diese Spieler dann auch an der Weltmeisterschaft teil. Dass Kruse dort noch nie aufgetaucht ist und wohl auch nicht mehr wird, lässt sich bestimmt nicht mit mangelndem Talent erklären. Es lässt sich zum Teil damit begründen, dass ihm die letzte Zielstrebigkeit fehlt die es braucht, ganz große Ziele zu erreichen. Das ist angesichts seiner Möglichkeiten sehr schade.