Eine Chance für Johannes Eggestein?

Philipp Bargfrede und Niklas Moisander fehlen im Pokalspiel gegen Weiche Flensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr). Personell hat Florian Kohfeldt trotzdem immer noch viele Möglichkeiten.

Werders Aufstellung für das Pokalspiel gegen den SC Weiche Flensburg hat Florian Kohfeldt nicht verraten. Was der Cheftrainer dagegen gesagt hat: Er wird die aus seiner Sicht stärkste Elf für dieses Spiel auf den Platz schicken. Das heißt, dass er gegen den Viertligisten keinen Gedanken daran verschwendet, Spieler aus der Stammelf zu schonen oder allein um des Rotierens willen zu rotieren.

Trotzdem könnte Kohfeldt im Vergleich zum 2:6 gegen Bayer Leverkusen ein paar Veränderungen vornehmen. Er dürfte bei der Grundordnung zum bevorzugten 4-3-3 zurückkehren. Da Niklas Moisander in der Innenverteidigung noch fehlt, hat Kohfeldt fürs Abwehrzentrum die Wahl zwischen Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Marco Friedl. Veljkovic ist Stammkraft, Langkamp war bisher erster Back-up, lieferte gegen Leverkusen aber eine schwache Partie ab. Sollte Kohfeldt Friedl bringen, wäre das einerseits eine Überraschung, da auch Friedl gegen Leverkusen mehrfach gepatzt hatte. Andererseits wäre eine Startelfnominierung ein starkes Signal an den jungen Verteidiger: Kohfeldt könnte Friedl so zeigen, dass er ihm nach wie vor vertraut.

Die Besetzung des Dreier-Mittelfeldes dürfte keine Überraschungen bringen. Nuri Sahin sollte Philipp Bargfrede vertreten, der erst für das Mainz-Spiel am Sonntag wieder eine Option darstellt. Und da Kohfeldt mit Blick auf die Flensburger Stärken ihr mannorientiertes Pressing im Mittelfeld hervorhob und ballsicheres Direktpass-Spiel bei seinen Jungs einforderte, sollten Davy Klaassen und Maximilian Eggestein erste Wahl bleiben. Sollte Kohfeldt sich im Mittelfeld für eine Raute entscheiden, könnte auch für Kevin Möhwald Platz sein.

Und im Sturm? Da ist Kapitän Max Kruse gesetzt. Neben ihm könnte Kohfeldt für eine Überraschung sorgen: Warum nicht mal mit Johannes Eggestein auf der linken Seite beginnen? Der Youngster hat in dieser Saison im Pokal schon getroffen und macht sowieso große Fortschritte. Im Test gegen Arminia Bielefeld in der vergangenen Woche zum Beispiel lieferte er einen engagierten Auftritt ab. Denkbar wäre auf Rechts eine Rückkehr von Martin Harnik, der seine muskulären Probleme überwunden und gegen Leverkusen 90 Minuten auf der Ersatzbank gesessen hat. In diesem Fall würden dort Florian Kainz, Yuya Osako und Milot Rashica Platz nehmen, die sonst auch Kandidaten für die offensiven Flügel wären.

So könnte Werder gegen Flensburg spielen:





