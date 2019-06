Eine befremdliche Kampagne

Werder hat mit der Werbekampagne für die neuen Trikots einige Fans verärgert. Dass der Slogan einer Fanbewegung nun für Werbezwecke genutzt wird, ist eine Gratwanderung für den Klub, kommentiert Christoph Bähr.

Rund drei Jahre ist es her, da brachte der Slogan „Greenwhitewonderwall“ alle zusammen: Fans, Sympathisanten, Spieler, Mitarbeiter – einfach alle, die sich in irgendeiner Form mit Werder Bremen verbunden fühlen. Die Aktion, initiiert vom Werder-Fanklub „#Twerder“, wurde zu einer regelrechten Bewegung und mobilisierte im Abstiegskampf alle Kräfte. Dass ein viel beachteter Slogan, der vereinen sollte, jetzt für Zwietracht sorgt, ist erst einmal überaus schade.

Werder und Ausrüster Umbro stellten die Werbekampagne für die neuen Trikots unter das Motto „Green. White. Wonderwall“. Die Initiatoren der gleichnamigen Fanbewegung distanzierten sich daraufhin von der Kommerzialisierung ihrer Aktion. In der Tat wirkt das Ganze befremdlich. Da denken sich Fans etwas aus, um ihrem Verein in einer schwierigen Lage zu helfen. Sie investieren viel Zeit, begeistern viele weitere Fans, tun das alles aus reiner Leidenschaft und landen einen vollen Erfolg. Drei Jahre später kommen dann Marketingstrategen und übernehmen den Slogan – mit dem vorrangigen Ziel, möglichst viele Trikots zu verkaufen. Denn da sollte man sich nichts vormachen: Auch wenn Werders aktuelle Trikotaktion eine Hommage an die Fans sein soll, am Ende bleibt sie doch eine Werbekampagne für ein Produkt. Dass so etwas bei kommerzkritischen Fans nicht gut ankommt, ist klar.

Werder wandelt derzeit auf einem schmalen Grat. Die Bremer Fans sind besonders: Sie sind extrem treu, leidens- und begeisterungsfähig. Das zeigte sich bei „Greenwhitewonderwall“ oder auch zuletzt beim Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Die Fans sind aber so besonders, weil sie auch in ihrem Verein etwas Besonderes sehen. Werder ist in der Wahrnehmung vieler Anhänger ein Klub zum Anfassen, ein Klub mit Werten – der Gegenentwurf zu all den abgehobenen Hochglanzvereinen der durchkommerzialisierten Fußballwelt. Dieses Bild gerät jedoch leicht ins Wanken. Der Verkauf der Namensrechte für das Weserstadion war finanziell notwendig, hat aber eben Teile der Fanszene verärgert. Nun hat die Trikotkampagne ebenfalls einige treue Anhänger verprellt. So sollte es nicht weitergehen.