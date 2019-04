Es hat lange gedauert, aber jetzt hat Maximilian Eggestein seinen Vertrag verlängert. Das ist ein Zeichen der Stärke von Werder, und auch aus Spielersicht ist die Entscheidung sinnvoll, meint Christoph Bähr.

Es ist also doch noch alles gut geworden aus Bremer Sicht: Maximilian und Johannes Eggestein bleiben bei Werder. Die Verhandlungen verliefen komplizierter als anfangs gedacht, doch nun kann sich Sportchef Frank Baumann völlig zu Recht auf die Schulter klopfen. Der Verein hat zwei der vielversprechendsten deutschen Talente an sich gebunden und kann rund um die beiden Brüder das Team der Zukunft aufbauen. Die bodenständigen Eggesteins sind bei den Fans ungemein beliebt, passen mit ihrer unprätentiösen Art perfekt nach Bremen und taugen zweifellos dazu, die Gesichter des neuen Werder zu werden.

Dass Werder einen Spieler wie Maximilian Eggestein halten kann, ist zudem ein echtes Zeichen der Stärke. Erst zeigte der Champions-League-Dauergast Borussia Dortmund Interesse, dann wurde der hochbegabte Mittelfeldspieler auch noch zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert. Das machte Werders Ausgangslage im Vertragspoker nicht unbedingt leichter. Schließlich saßen beide Eggestein-Brüder ohnehin schon am längeren Hebel. Johannes‘ Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen. Er hätte ablösefrei wechseln können, was immer andere Vereine auf den Plan ruft. Maximilian ist einer der großen Shooting Stars der Bundesliga. Er hätte schon jetzt, mit 22 Jahren, zu einem Topklub gehen können, hat sich aber für Werder entschieden. Dass der Verein ihm nach Mein-Werder-Informationen eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben musste, wird nicht jeden Fan erfreuen, doch eine andere Wahl hatte Werder wohl kaum.

An der Weser können die Eggestein-Brüder nun weiter reifen und haben mit Florian Kohfeldt ihren größten Förderer als Trainer. Johannes Eggestein hat den Durchbruch gerade erst geschafft, er kann nun in vertrauter Umgebung zeigen, dass er diese Leistungen dauerhaft abrufen kann. Maximilian Eggestein hat das schon bewiesen. Aber er ist immer noch jung und braucht jetzt vor allem Spielpraxis, den Schritt zu einem Topklub kann er auch in einigen Jahren noch wagen. Oder aber er bleibt langfristig bei Werder, übernimmt irgendwann die Kapitänsbinde und wird zu einer grün-weißen Legende. Ein bisschen träumen muss erlaubt sein.