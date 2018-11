„Ein Wir-Gefühl, das besonders ist“

Rückkehrer Martin Harnik erklärt im zweiten Teil des „Bild“-Interviews, was er an Bremen und an Werder schätzt. Zudem lobt der Stürmer Cheftrainer Florian Kohfeldt – und die Fans.

Viel Zeit, um sich in Bremen einzugewöhnen, brauchte Martin Harnik nicht. „Ich fühle mich schon wieder wie zu Hause“, sagt der Rückkehrer im Interview mit der „Bild“. Was Harnik, der schon von 2006 bis 2009 für Werder spielte, an der Stadt schätzt? „Das Schöne an Bremen ist, dass die Leute mich hier alle noch als kleinen Buben kennen. Sie sehen mich nicht als gestandenen Fußballprofi, sondern als das damals noch unbeschriebene Blatt“, sagt der 31-Jährige, der zum Essen immer noch gerne ins Restaurant Bellini im Viertel gehe.

Harnik betont, dass er von der Mannschaft „super aufgenommen“ worden sei. Für Coach Florian Kohfeldt findet der Stürmer ebenfalls lobende Worte: „Er macht einen sehr guten Job.“ Was Kohfeldt sage und tue, habe Hand und Fuß. „Er ist jung und ambitioniert und hat viele gute Ideen“, sagt Harnik, der bei Werder einen Vertrag bis 2021 hat. Und danach? Der Angreifer will nichts versprechen, sagt aber: „Ich kann mir ein Karriere-Ende in Bremen natürlich schon gut vorstellen.“

Besonders freut sich Harnik in der kommenden Saison auf die Heimspiele im Weserstadion. „Egal ob Champions League oder Abstiegskampf, die Fans kommen immer ins Stadion. Feuern die Mannschaft immer an. Es ist ein Wir-Gefühl, das schon besonders ist.“

