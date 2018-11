Ein wichtiger Baustein für Werder

Diese Nachricht des Wochenendes ist eine Sensation: Zum vierten Mal kehrt Claudio Pizarro zu Werder Bremen zurück. Dafür gibt es gute Gründe, urteilt Christoph Sonnenberg.

Hätte es eine Meldung gebraucht, um die aktuell gute Laune im Werderland kompakt zusammenzufassen, sie hätte lauten können: Werder holt Claudio Pizarro zurück. In dieser Zeile würde alles stecken: ein wenig Fußball-Romantik, ein bisschen sportlicher Sinn, und sie würde in Bremen so gute Laune machen wie das sonnige Wetter, das das Leben gerade zu einem einzigen endlosen Sommertag dehnt. Bloß: Niemand würde sie glauben.

Neue Rolle für Pizarro

Nun ja, es gibt diese Meldung tatsächlich. Zum vierten Mal kehrt er zurück, der ewige Bremer Pizarro. Und auch wenn es merkwürdig klingt, gibt es tatsächlich wenig Gründe, darin ein falsches Signal zu erkennen. Trotz Pizarros 39 Jahre. Trotz seiner für Verletzungen anfälliger gewordenen Muskulatur. Trotz mangelhafter Saisonvorbereitung.

Es gibt im Gegenteil gute Gründe, die für eine Rückkehr Pizarros sprechen. Der wichtigste ist, dass er kein Schlüsseltransfer ist. Die haben Frank Baumann und Florian Kohfeldt allesamt getätigt. Davy Klaassen, mit 15 Millionen Euro teuerster Spieler der Klubhistorie, ist einer. Yuya Osako, Kohfeldts Wunschspieler, ebenfalls. Auch Martin Harnik darf zu dieser Kategorie gezählt werden. Sie sollen Verantwortung übernehmen, im Zusammenspiel mit Max Kruse und Niklas Moisander. Das ist ein starkes Gerüst. Pizarro ist eher als flankierende Maßnahme zu verstehen, als Ergänzung eines homogenen Kaders.

Die Rolle, die Pizarro bei Werder zugedacht wird, ist nicht die eines reinen Spielers, eher die eines Stürmertrainers. Natürlich soll Pizarro auf dem Platz stehen und spielen, wenn es die Situation erfordert. Den Ball abschirmen, ihn verteilen, das kann er noch immer geschickter als viele andere. Er soll diese Geschicklichkeit aber auch weitergeben an die jüngeren Stürmer wie Johannes Egge­stein und Josh Sargent.

Wichtig ist Pizarro aber auch dort, wo über Erfolg und Misserfolg einer Mannschaft entschieden wird: in der Kabine. Geht es dort geordnet zu, mit klarer Rollenverteilung, ist das der wichtigste Baustein einer erfolgreichen Saison. Auch in dieser Hinsicht ist es eine gute Idee, ­Pizarro als Wortführer zurück nach Bremen zu holen.