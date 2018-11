Ein warmer Geldregen

So unwichtig, wie der Bremer Saisonabschluss manchem schien, war er dann doch nicht: Dank des 2:1-Erfolgs klingeln die Bremer Kassen. Der Grund ist ein Sprung in der Fernsehgeldtabelle.

Dieses Fußballspiel hatte alles, was es zu einem schönen Abschluss einer Bundesliga-Saison braucht. Blauer Himmel, warme Temperaturen, ein volles Stadion und zwei Klubs, die nach langem Abstiegskampf auch kommende Saison ganz sicher in der ersten Liga spielen. Das ist, oberflächlich ­betrachtet, auch eine perfekte ­Ausgangslage für einen langweiligen Kick, bei dem sich die Spieler nach großer Anspannung gedanklich bereits in den Sommerurlaub verabschiedet haben. In Mainz, beim 2:1-Sieg der Bremer, kam es anders. Werder nimmt aus dieser Partie ziemlich viele schöne ­Erkenntnisse mit hinein in die Sommerpause.

Die wichtigste Nachricht ist der Geldregen, der durch diesen Sieg (in Kombination mit einigen günstigen Ergebnissen auf anderen Plätzen) auf Werder niedergeht. Die drei Punkte in Mainz lassen Werder in der Tabelle der Fernsehgelder überraschend bis auf Platz acht klettern. Es sind genau 52 880 000 Euro, die die Bremer für die kommende Spielzeit ausgezahlt bekommen. Das ist ein Sprung um rund vier Millionen Euro am letzten Spieltag der Saison. „Es verschafft uns eine höhere Planungssicherheit”, sagte Klaus Filbry, der Herr des Geldes bei Werder, der zugab, dass sich aufgrund dieser auf dem Spiel stehenden Millionen eine ziemlich große Anspannung im Verein breit gemacht hatte. Natürlich, denn es geht auch „um einen größeren Handlungsspielraum”, wie Filbry ergänzte.

Mehr Möglichkeiten, auch bei Transfers

Vereinfacht ausgedrückt, dürfen Frank Baumann und Florian Kohfeldt nun mehr Geld ausgeben, als im Fall einer Niederlage möglich gewesen wäre. „Mir war vor dem Spiel klar, dass es für den Verein wichtig ist”, sagte Kohfeldt. „Ich hatte im Hinterkopf, dass wir dann ein paar Euro mehr zur Verfügung haben.” Vier Millionen Euro haben oder nicht haben – für einen Klub mit Werders Strukturen ist das eine ziemlich große Summe. Baumann gelang es zunächst nur mit einem Schmunzeln, diesen Betrag herunterzuspielen. „Ich wusste gar nicht, um wie viel Geld es ging.” Um am Ende doch zuzugeben, auf der Bank die Ergebnisse der Konkurrenten im Rennen um die Fernseher-Millionen genau im Blick gehabt zu haben. „Das lief sehr positiv für uns.” Was mit dem zusätzlichen Geld passiert, darüber wollten die Bremer Verantwortlichen nach dem Spielschluss nicht detailliert reden. Er habe nicht nur den Kader im Blick, sondern auch strukturelle Veränderungen, die der Verein zügig angehen will, so Baumann. Das betrifft unter anderem den Bau eines neuen Leistungszentrums. „Es muss niemand glauben, dass wir jetzt im Geld schwimmen”, diktierte Baumann. Was verklausuliert bedeuten sollte, dass jetzt keine Ablösesummen im zweistelligen Millionenbereich gezahlt werden.

Es gab weitere wichtige Erkenntnisse, die mit dem Sieg einhergingen. Da ist zum einen die Einstellung, über die zuletzt viel diskutiert wurde. Es war über weite Strecken sehenswert, wie die Bremer sich mit Fortdauer des Spiels in die Partie hineingebissen hatten. „Bis zuletzt hat die Mannschaft alles reingeworfen und auf Sieg gespielt”, sagte Baumann. Also das getan, was Kohfeldt „in den letzten Wochen intensivst immer wieder gepredigt hatte”. Und das lasse Schlüsse auf den Charakter der Mannschaft zu – und auf die kommende Saison. „Wir wollen den Klassenerhalt nicht zu hoch hängen und zu sehr feiern. Wir wollen ehrgeizig bleiben”, sagte Baumann. Immer und überall, egal in welcher Situation. Auch wenn es, wie in Mainz, „auf den ersten Blick um nicht mehr so viel geht”, sagte Baumann. Deshalb überwog bei ihm die Freude über Moral und Charakter, die die Spieler an den Tag gelegt hatten.

Notfälle souverän gemeistert

Um etwas Ähnliches geht es bei der dritten Erkenntnis, die aus diesem Spiel zu ziehen ist: Werder hatte vor und in dem Spiel sehr viele Widerstände zu überwinden. „Verletzungen, das frühe Gegentor, die Temperaturen”, zählte Kohfeldt auf. Bereits in Bremen geblieben waren die verletzten Milos Veljkovic und Luca Caldirola. Beim Aufwärmen verspürte auch Niklas Moisander ein Ziehen in der Muskulatur, für ihn sprang kurzfristig Marco Friedl als Innenverteidiger ein. Und dann musste mit Sebastian Langkamp der nächste Innenverteidiger nach 40 Minuten vom Platz, ebenfalls aufgrund muskulärer Probleme. Kohfeldt musste zwangsweise umbauen, was dazu führte, dass plötzlich Theo Gebre Selassie Innenverteidiger spielte und Maximilian Eggestein hinten rechts. „Die Jungs haben sich voll reingehauen”, lobte Kohfeldt.

Es lief nach dem großen Umbau der Verteidigung vielleicht sogar besser als zuvor. Und auch darin liegt eine Erkenntnis, wie Baumann sagte. „Es ist natürlich ein Zeichen von Qualität und guter Einstellung, solche Ausfälle wegzustecken. Es zeigt aber auch, dass die Mannschaft die Bereitschaft hat, persönliche Interessen hintenanzustellen.” Eben wenn Spieler auf teils ungewohnten Positionen, speziell in der Defensive, zum Einsatz kommen.

Und so kam es, dass Werder trotz einiger Widerstände zurück ins Spiel fand. Max Kruse war im Mittelfeld der Ausgangspunkt für den Ausgleich. Er spielte Eggestein frei, dessen perfekt getimte Hereingabe Thomas Delaney zwar passieren lassen musste, aber dafür stand hinter ihm Kainz goldrichtig und grätschte den Ball über die Linie – 1:1 nach 22 Minuten. Und es kam noch besser, als Gebre Selassie eine Hereingabe von Kainz in der 79. Minute zum Bremer 2:1 ins Tor köpfte und Werder damit einen warmen Geldregen bescherte.