Ein Wackelkandidat und ein Rückkehrer

Ob Yuya Osako am Dienstag gegen Berlin spielen kann, ist noch offen. Dafür kann Trainer Florian Kohfeldt einen Kader-Rückkehrer begrüßen.

Hinter Yuya Osako, der das Auswärtsspiel in Augsburg aufgrund von Magen-Darm-Problemen verpasst hatte, steht auch vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (Dienstag, 18.30 Uhr) noch ein kleines Fragezeichen. Der Japaner konnte am Sonntag zwar bereits wieder trainieren und soll auch an diesem Montag auf dem Platz stehen, eine definitive Rückkehr Osakos mochte Florian Kohfeldt aber nicht verkünden. „Es sieht gut aus. Ich hoffe, dass das Bestand hat“, gab sich Werders Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Berlin-Spiel aber vorsichtig optimistisch.

Dafür kann Kohfeldt den Innenverteidiger Sebastian Langkamp auf jeden Fall wieder im Kader begrüßen. Der ehemalige Herthaner fehlte zuletzt aufgrund von Oberschenkelproblemen. „Ich bin froh, dass er wieder dabei ist“, sagte Kohfeldt über Langkamp, für den es somit zum Duell gegen den Ex-Klub kommt.

