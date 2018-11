Ein Torwart, ein Trainer, ein Team

Wenn sich Werder auf eines in dieser Saison verlassen kann, dann auf seinen Torhüter. Auch gegen Leipzig hielt Jiri Pavlenka wieder einen Unhaltbaren. Für Florian Kohfeldt keine Überraschung.

Es ist bei fast jedem Training dasselbe Bild. Fünf bis zehn Minuten, bevor die Feldspieler den Platz betreten, sind die Torhüter schon da. Torwarttrainer Christian Vander trägt auf dem Weg zum Rasen oft ein paar Hütchen, Jiri Pavlenka hat meist eine Tasche mit Bällen geschultert, und Jaroslav Drobny schleppt mal ein paar Stangen, mal eine Kamera mit sich herum. Torhüter, das ist kein Geheimnis, sind so eine Art Bruderschaft, eine kleine, eingeschworene Mannschaft innerhalb einer Mannschaft.

Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt nennt seine Torhüter ein „super Gespann“. Er zählt auch Luca Plogmann dazu, den aktuellen U19-Torwart, der im Moment den verletzten Michael Zetterer als Nummer drei vertritt und ab dem Sommer fest zum Trio der Profitorhüter zählt. „Luca, Drobo - die haben alle ihren Anteil, weil sie als Gruppe funktionieren“, sagt Kohfeldt.

Dass Pavlenka am Sonntag beim 1:1 gegen Leipzig wieder eine Parade dabei hatte, die in die Kategorie Weltklasse fällt, ist für Kohfeldt kein Wunder. Es lief die 85. Minute, und Timo Werner stürmte alleine aufs Werder-Tor zu, Werner machte im Prinzip vieles richtig, er zögerte den Abschluss solange wie möglich heraus, wartete ab, ob Jiri Pavlenka eine Reaktion zeigen würde, ihm eine Ecke anbieten würde. Aber Pavlenka wartete noch länger ab, machte sich groß, „Block, Fußverteidigung, das ist alles trainiert“, sagte Kohfeldt. „Den hält er nicht jedes Mal, aber der Ablauf ist trainiert.“

Auch statistisch Spitzenklasse

Pavlenkas Großtaten haben längst dazu geführt, dass er einige imposante Statistiken zusammengetragen hat. Kein Torwart der Liga hat mehr Bälle abgewehrt als Pavlenka, 76,5 Prozent sind es. Sieben Mal hat Werder mit Pavlenka zu Null gespielt. 36 Gegentore nach 30 Spieltagen hat es seit Tim Wiese nicht mehr gegeben. Daran haben natürlich auch eine gut funktionierende Viererkette und ein sehr diszipliniertes Defensivverhalten der gesamten Mannschaft ihren Anteil, aber derjenige, der am Ende die Bälle halten muss, die aufs Tor kommen, ist Pavlenka.

„Er ruht in sich“, sagt Kohfeldt, „er ist vollkommen fokussiert auf seine Leistung, er lässt alle Nebenkriegsschauplätze weg.“ So hat es Pavlenka von Beginn an gemacht. Seinen Start in Bremen begleitete eine gehörige Portion Skepsis: Drei Millionen Euro hatte Werder für ihn ausgegeben. Pavlenka sprach kein Englisch, geschweige denn Deutsch. Er hatte noch nie im Ausland gespielt. Aber davon hat er sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch seine anfangs kritisierten fußballerischen Qualitäten hat er stark verbessert. „Er arbeitet hart mit Christian“, sagt Kohfeldt. Er meint Christian Vander.

Nur eines hat sich nicht geändert: Viel reden tut Pavlenka immer noch nicht gern. Das mussten seine Teamkollegen erst am Sonnabend feststellen. Zum 26. Geburtstag hatten sie ihm ein Ständchen gesungen. Und Pavlenka? „Wir hatten gehofft, mal eine Rede zu hören“, sagte Kohfeldt, „aber er hat nichts gesagt.“ Sondern? „Er hat sich mit Gesten für den Gesang bedankt.“ Und tags drauf den Punkt gegen Leipzig festgehalten.