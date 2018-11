Als Kolumnist für die „Deichstube“ blickt Ex-Werder-Stürmer Nils Petersen auf das bevorstehende Duell mit seinem SC Freiburg und spricht über zwei Bremer „Unterschiedsspieler“.

Für seine bodenständige Art wurde Nils Petersen in Bremen stets geschätzt. Von Sommer 2012 bis Ende 2014 spielte der Torjäger an der Weser, ehe es im Januar 2015 erst leihweise, nach Saisonende dann per festem Transfer nach Freiburg in den Breisgau ging.

Dort trifft Petersen am Sonntag (15.30 Uhr) auf seinen Ex-Klub, vor dem er sportlich trotz dreier Bremer Niederlagen in Folge großen Respekt hat: „Wir sind gut beraten, auf keinen Fall naiv an die Sache ranzugehen und die Bremer zu unterschätzen“, warnt Petersen in der „Deichstube“.

Ein Thema, mit dem gerade der SV Werder zuletzt zu kämpfen hatte, war die Diskussion um „Unterschiedsspieler“: Einzelkönner, die enge Spiele zu Gunsten der eigenen Mannschaft entscheiden können. Etwa von Max Kruse erwarten sich viele stärkere Leistungen. „Max macht das schon“, gibt sich Petersen zuversichtlich, sieht aber auch noch andere Spieler im Bremer Kader, denen er diese besondere Rolle zutraut.

Florian Kainz, der in den Pokalduellen gegen Wormatia Worms und Weiche Flensburg groß aufspielte, ist einer davon: „Kainz ist aus meiner Sicht ebenfalls ein Spieler, der den Unterschied machen kann“, betont Petersen. Besonders die Fähigkeiten des Österreichers im Eins-gegen-Eins-Offensivzweikampf und sein starker Schuss seien Eigenschaften, die Spiele für Werder gewinnen könnten.

Hier geht es zur Petersen-Kolumne bei der „Deichstube“.