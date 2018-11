Werders Routinier Rafael Kazior spricht im Interview über den Drittligaabstieg mit der U23, sein Karriereende und seinen Wechsel ins Analyseteam.

Herr Kazior, Sie werden zukünftig für die Analyse-Abteilung der Bundesligamannschaft arbeiten. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?

Ich habe in den letzten Jahren einige Bereiche durchlaufen, und diese Aufgabe ist breit gefächert, das finde ich sehr spannend. Da ist man nahe dran an der Mannschaft und dem Trainerteam, weil man die Spiele nach- und vorbereitet.

Welche Bereiche haben Sie denn noch kennengelernt?

Ich habe auch etwas im Scouting gemacht und die entsprechenden Berichte geschrieben. Im Analyseteam habe ich dann zwei, drei Wochen ebenfalls mitgearbeitet. Ein sehr intensiver, aber cooler Job.

Sie waren bislang als Spieler aktiv. Worin besteht die Qualifikation für die neue Aufgabe?

Ich habe 15 Jahre in der 2. und 3. Liga verbracht und dabei sehr viele Analysen mitbekommen. Das ging bei mir nie ins eine Ohr rein und im anderen wieder raus. Im Gegenteil: Ich habe in jedem meiner Vereine viel Interesse für diese Arbeit aufgebracht. Dazu kenne ich Flo (Florian Kohfeldt; Anm. der Red.) nun sehr lange, ebenso wie seine Assistenten Thomas Horsch und Tim Borowski. Ich weiß, worauf der Trainer wert legt.

Nun ist Ihre aktive Karriere beendet. Mit welchem Gefühl haben sie Schluss gemacht?

Ich bin mit mir im Reinen. Es war eine tolle und intensive Zeit, und es war nie langweilig. Andererseits wäre sicher mehr drin gewesen. Aber ich habe als junger Spieler auch Fehler gemacht, etwa zu ungeduldig zu sein.

Zum Abschluss sind Sie mit der U23 aus der 3. Liga abgestiegen. Welches Fazit ziehen Sie aus der letzten Saison?

Wenn man absteigt, kann man nicht zufrieden sein. Allerdings war in den letzten Saisonwochen wieder eine gewisse Leichtigkeit zu spüren. Insofern war das Ende einigermaßen versöhnlich.

Mit einem gewissen Abstand: Woran hat es gelegen?

Da kommen so viele Sachen zusammen. Die diversen Trainerwechsel haben uns sicherlich verunsichert, dazu kamen viele Verletzte. Hier und da hatten wir Pech, uns hat aber in einigen Spielen auch einfach die Cleverness gefehlt. Mit Sven Hübscher hat sich das dann stabilisiert, aber es hat leider nicht mehr gereicht.

Der aktuelle Trainer folgte im Februar auf Oliver Zapel, der wiederum Florian Kohfeldt im Herbst beerbt hatte. Mit Zapel, der zuvor nur Herrenteams betreut hatte, wurde damals bewusst ein anderer Weg eingeschlagen. War das aus heutiger Sicht der richtige Ansatz?

Aufgrund seiner Vita und den Erfolgen in Eichede und Großaspach war es in jedem Fall richtig. Es war auch wichtig für die Jungs zu sehen, wie es ist, an die Grenzen zu gehen oder wenn der Ton rauer wird. Aber man muss auch sagen: In einer U23 ist ab und an auch etwas anderes gefordert. Diesen Mix hat Sven Hübscher sehr gut hinbekommen.

Nach dem guten Start mit fünf unbesiegten Spielen wurde Levent Aycicek nach Fürth transferiert. Welche Rolle spielte der Abgang des Spielgestalters?

Man darf den Abstieg nicht an einer Person festmachen. Aber Levent hat sich damals vorbildlich verhalten und uns Sicherheit gegeben. Festmachen kann man es zwar nicht an seinem Wechsel. Aber er hat uns schon gefehlt.

Wie Ole Käuper, der im Herbst zu den Profis befördert wurde?

Absolut. Aber man muss auch sagen, dass wir im Winter mit Fridolin Wagner und Marc-Andre Kruska zwei gute Verpflichtungen hatten. Sie haben uns schon weitergeholfen.

Ihr Kollege Marc-Andre Kruska kam damals als dritter Ü23-Feldspieler neben Marc Pfitzner und Ihnen. Sie wurden am Ende mit neun Treffern bester Torschütze, und die beiden anderen lieferten solide Leistungen ab. Wirklich herausragend trat aber keiner der Routiniers auf. Inwieweit wurde die Saison davon beeinflusst, dass das eigentliche Führungstrio insgesamt zu wenig Führung übernommen hat?

Wenn eine Mannschaft absteigt, ist sicher keiner frei von Schuld. Du kannst als älterer Spieler einige Sachen beeinflussen, auf dem Platz und in der Kabine. Aber es war schon schwerer als in den Vorjahren, das Team zu führen. Das ist angesichts der vielen Niederlagen aber auch verständlich.

Ist die Rolle der älteren Spieler womöglich überholt oder halten Sie ihren Einsatz weiterhin für sinnvoll?

Absolut. Gerade für eine U23 sind ältere Spieler sinnvoll. Sie sorgen für Ordnung, können Spieler zurechtweisen oder einfach zur Seite nehmen. Das müssen sie aber nicht nur spielen. Es muss authentisch sein. Und die jungen Spieler müssen natürlich bereit sein, es anzunehmen.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Zur Person:

Rafael Kazior (35) hat seine Karriere als aktiver Fußballer mit dem Saisonende von Werders U23 beendet. Er absolvierte 172 Drittligapartien, trat mehr als 200 Mal in der Regionalliga sowie zu 55 Spielen in der 2. Bundesliga an. Vor den drei Bremer Jahren trug Kazior dabei unter anderen das Trikot von Holstein Kiel, dem MSV Duisburg sowie den zweiten Teams des HSV und St. Pauli. Er wird dem Verein nun in anderer Funktion erhalten bleiben.