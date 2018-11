„Ein Schlitzohr mit großartigem Charakter“

Warme Worte für Claudio Pizarro: Trainer-Legende Jupp Heynckes, der mit dem Peruaner bei den Bayern einst das Triple holte, hat im „Kicker“ seine Wertschätzung für den Werder-Stürmer zum Ausdruck gebracht.

Trainer-Ikone Jupp Heynckes hat Werder-Stürmer Claudio Pizarro in den höchsten Tönen gelobt. „Ein Schlitzohr, aber bei mir immer professionell, leistungswillig und leistungsstark. Dazu ein großartiger Charakter, für eine Mannschaft immer ein positives Element“, sagte der 73-Jährige im „Kicker“ über Pizarro. Unter Heynckes hatte der Peruaner 2013 mit dem FC Bayern das Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League geholt.

Heynckes zeigte sich beeindruckt von Pizarros Fitnesszustand: „Gerade im letzten Jahrzehnt hat er sich ungemein fit gehalten.“ Dabei darf man nicht vergessen: An diesem Mittwoch wird der Angreifer 40 Jahre alt.

Am Sonnabend in Stuttgart absolvierte Pizarro sein insgesamt 450. Bundesligaspiel – und steht damit in der Liste aller aktiven Bundesligaspieler mit Abstand auf Platz eins. Zweiter ist derzeit Gonzalo Castro (363 Einsätze), Siegtorschütze der Stuttgarter gegen Werder.

Ex-Keeper Frank Rost erinnert sich noch an die Bundesliga-Anfänge von Pizarro, der bei Werders 5:0 gegen Kaiserslautern am 12. September 1999 sein Startelf-Debüt gab. „Ich erinnere mich gut an Claudios erstes Training. Keiner kannte ihn, aber er traf aus allen Lagen, phänomenal“, so Rost im „Kicker“ über seinen damaligen Bremer Teamkollegen.

