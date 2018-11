Ein Rowdy und ein Abseitskönig

Werder hat in elf Bundesligaspielen ein paar verblüffende Statistiken aufgestellt. Sie zeigen: Werder hat einen Rowdy in seinen Reihen. Und einer steht ziemlich oft im Abseits.

Spiele mit Werder-Beteiligung bringen wenig Fouls mit sich. Am Wochenende gegen Mönchengladbach ahndete Schiedsrichter Sören Storks insgesamt nur elf: acht von Werder an Gladbach, drei Vergehen der Gäste. Das passt zur Gesamtstatistik der Fouls in der Bundesliga: Im Vergleich müssen die Bremer die wenigsten hinnehmen. 93 sind es. Der Vorletzte ist übrigens der jüngste Gegner, Borussia Mönchengladbach. Der Tabellenzweite wurde 100-mal gefoult. Wolfsburg führt die Liste mit 140 erlittenen Fouls an.

In Sachen begangene Fouls steht Werder im Mittelfeld. 129-mal wurden die Bremer vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Daraus resultierten 18 Gelbe Karten und eine Gelb-Rote. Besonders oft Foul gespielt hat Claudio Pizarro. Von allen Spielern in der Bundesliga, die insgesamt mindestens 90 Minuten Einsatzzeit hatten, steht der 40-Jährige auf Platz zwei mit durchschnittlich 3,4 Fouls pro 90 Minuten. Der Peruaner kommt insgesamt auf 292 Einsatzminuten. Knapp vor ihm liegt nur Pirmin Schwegler von Hannover 96.

Davy Klaassen läuft und läuft

Eine für Werder positiv zu bewertende Statistik ist die der Abseitsstellungen. Insgesamt stand die Mannschaft von Florian Kohfeldt nur neunmal im Abseits – mit Abstand der niedrigste Wert der Liga. Mannschaftsintern ist Martin Harnik in dieser Auflistung der Spitzenreiter. Auf das Konto des Österreichers gehen fünf der neun Abseitsstellungen, auf 90 Minuten heruntergerechnet liegt er im Spitzenfeld der Liga. Insgesamt wurden erst vier Bremer von der Fahne des Linienrichters gestoppt, neben Harnik noch Max Kruse (zweimal) sowie Johannes Eggestein und Yuya Osako (je einmal).

Darüber hinaus zeigt sich Werder weiter laufstark. In Sachen abgespulte Kilometer ist Davy Klaassen nach elf Spieltagen Bundesliga-Spitze mit 135,38 Kilometern. Maximilian Eggestein steht auf Rang drei (133,88 km), Ludwig Augustinsson ist Siebter (128,16 km) und Theodor Gebre Selassie 13. (123,90 km). In den Top 15 sind sonst nur Mönchengladbach und Hertha öfter als einmal vertreten, nämlich je zweimal.