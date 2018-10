Ein Ritt auf der Erfolgswelle

Vor genau einem Jahr übernahm Florian Kohfeldt das Traineramt bei Werder. Seitdem hat sich vieles im Klub verändert: die Punktezahl, der Tabellenplatz, aber auch die Art, wie Werder Fußball spielt.

Es gibt bessere Voraussetzungen als die, unter denen Florian Kohfeldt vor genau einem Jahr seinen Job bei Werder antrat. Die sportliche Lage war desaströs, na klar, deshalb brauchte es einen neuen Trainer. Die meisten Medien und die meisten Anhänger verlangten für die heikle Mission Klassenerhalt einen erfahrenen Trainer. Nicht mehr die naheliegendste Lösung wie zuvor mit Viktor Skripnik und Alexander Nouri, eine große Lösung sollte her. Doch es kam Kohfeldt.

In einer Umfrage von Mein Werder, bei der Anfang November 2017 mehr als 7000 Stimmen abgegeben wurden, waren 69 Prozent der Ansicht, Florian Kohfeldt sei nicht die richtige Wahl. Beharrlich wurde sein Name falsch geschrieben oder von vermeintlichen Experten im Fernsehen falsch ausgesprochen. Damit muss man umgehen können, Kohfeldt konnte das, ziemlich gut sogar.

Am Dienstag, dem 31. Oktober 2017, begann Kohfeldts Zeit als Cheftrainer. Wohl niemand hätte für möglich gehalten, was sich in diesen zwölf Monaten bei Werder alles verändert hat. Er ist nach Skripnik und Nouri der dritte Trainer in Folge, der aus der U23 auf den Posten des Profi-Trainers rückt. Es sieht aus, als sei die dritte Wahl endlich die richtige.

Im Fußball zählen Punkte, die Tabelle sagt, was richtig und was falsch ist. In allen Spielen unter Kohfeldt hat Werder saisonübergreifend 54 Punkte gesammelt, nur Dortmund mit 56 Punkten und Bayern mit 80 Punkten waren in derselben Zeitspanne erfolgreicher (siehe Kohfeldt-Tabelle unten). Ein Sieg gegen Leverkusen und Werder wäre an Dortmund vorbeigezogen. Das ist ein Fakt, den man einen Moment wirken lassen sollte. Werder spielt auf dem Niveau der Champions League, könnte man sagen. Und niemand würde widersprechen.

Fußball ist natürlich mehr als Punkte, Fußball ist Emotion, Sehnsucht, in seinen besten Momenten ist er Kunst. Unter Kohfeldt spielt Werder wieder Fußball, der Emotionen weckt. Dominanten, attraktiven Fußball mit dem Ziel, zu gestalten und zu gewinnen. Und nicht nur auf Fehler des Gegners lauernd, wie es die meisten Mannschaften heutzutage tun. Es macht wieder Spaß, Werder zuzuschauen. Auch weil es ein Fußball ist, mit dem man sich identifizieren kann.

Zielstrebiges Kommunikationstalent

Und dann ist da der Typ Kohfeldt. Man könnte sagen, Werder ist wie Kohfeldt: bodenständig, heimatverbunden, sympathisch. Nicht ganz, sagt einer, der im Klub eng mit ihm zusammenarbeitet. Kohfeldt sei, wie Werder gerne wäre: zielstrebig, klar im Denken und Handeln, empathisch und natürlich erfolgsorientiert. Dazu ist er ein Kommunikationstalent. Bei ihm fragt man sich in Interviews nicht ständig, ob er eigentlich selber an das glaubt, was er da gerade redet, man sieht es. Keine Plattitüden, stattdessen Erklärungen. Und ganz nebenbei passt seine unaufgeregte, verbindliche und verlässliche Art zu Bremen und den Menschen dieser Stadt.

Ein Jahr ist im Fußball eine Ewigkeit, es wird mittlerweile im Monatsrhythmus geheuert und gefeuert. Und doch ist es wenig, wenn es darum geht, eine Leistung zu bilanzieren. Das gilt natürlich auch für Kohfeldt. Bisher hat Kohfeldt Rückenwind und die Sonne im Gesicht, es werden andere Zeiten kommen, und dann gilt es sich beweisen. Zeiten, in denen es nicht so läuft. Aber noch rollt die Welle, und Kohfeldt reitet sie ziemlich elegant.