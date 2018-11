Ein Rekord am Rande

Florian Kohfeldt hat es tatsächlich geschafft und den Startrekord von Otto Rehhagel als Werder-Trainer eingestellt. Wirklich freuen konnte sich der Coach darüber nach dem Nürnberg-Spiel aber nicht.

Der historische Startrekord, am Ende interessierte er niemanden so richtig. Zu groß war am Sonntag bei allen Bremern die Enttäuschung über den späten Nürnberger 1:1-Ausgleich. Trotzdem ist es jetzt in Stein gemeißelt: Florian Kohfeldt hat den Start-Heimrekord von Otto Rehhagel eingestellt. Seine ersten 14 Liga-Heimpartien als Trainer hat Kohfeldt nicht verloren, das schaffte vor ihm bei Werder nur Rehhagel, der 1981 seine Arbeit in der zweiten Liga begann und dann in die Bundesliga aufstieg.

Kohfeldt hatte allerdings schon vor dem Nürnberg-Spiel betont: „Der Rekord bedeutet mir nichts.“ Zudem hatte er gesagt, dass er trotz der Serie nicht nach allen Heimspielen zufrieden nach Hause gegangen sei. Am Sonntag war seine Unzufriedenheit nun besonders groß. „Wir haben in dieser Saison aus den Heimspielen gegen Hannover und Nürnberg zwei Punkte geholt. Das ist zu wenig“, hielt Kohfeldt fest.

Weiter Weg bis zum Allzeit-Rekord

Sechs Siege und acht Unentschieden verbuchte der Coach nun in seinen ersten 14 Ligapartien im Weserstadion. Bei Rehhagel waren es damals zehn Siege und vier Unentschieden, ehe das 15. Heimspiel mit 0:1 gegen Mönchengladbach verloren ging. Kohfeldt könnte sich also zum alleinigen Startrekordhalter unter den Werder-Trainern emporschwingen, wenn die Bremer auch das nächste Heimspiel gegen Hertha am 25. September nicht verlieren.

Noch ein weiter Weg ist es dagegen bis zum allgemeinen Heimrekord des SV Werder. Von August 1984 bis März 1987 blieben die Bremer unter Rehhagel in 43 (!) Bundesliga-Heimpartien nacheinander ungeschlagen. Diese unglaubliche Serie endete schließlich mit einer krachenden 1:7-Klatsche gegen Mönchengladbach. Zwischen Oktober 1994 und November 1995 schaffte es Werder unter Rehhagel noch einmal, 20 Spiele in Serie im Weserstadion nicht zu verlieren. Bis heute war dies das letzte Mal, dass die Bremer solch eine lange Heimserie hinlegten. Aber das könnte sich bald ändern.

Wer war gegen Nürnberg euer „Man of the Match“? Jetzt abstimmen!