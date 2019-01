Ein Phänomen für mindestens 70 Minuten

Für Werders Rückrundenauftakt in Hannover steht Philipp Bargfrede zur Verfügung. Das sagte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Unklarheit herrscht derweil in der Innenverteidigung.

Florian Kohfeldt wirft nun wahrlich nicht mit Superlativen um sich, für Philipp Bargfrede macht er dann aber doch eine Ausnahme. "Er ist für mich ein Phänomen", adelte Werders Coach seinen Mittelfeldmann am Donnerstag. Dabei ging es jetzt erst einmal nur bedingt um die sportlichen Qualitäten des 29-Jährigen, sondern eher um dessen körperlichen Zustand. "Ich bin grundsätzlich ein Verfechter von ausreichend Spielpraxis und einem gewissen Rhythmus, aber Bargi ist da eine absolute Ausnahme", sagte Kohfeldt. "Er kann ein halbes Jahr verletzt sein und spielt, als hätte er keine Partie verpasst.“

Zuletzt hat Bargfrede nicht ganz so lange pausieren müssen, Achillessehnenprobleme sorgten aber immerhin dafür, dass er seit dem 25. November fehlte. Am Sonnabend gegen Hannover 96 (15.30 Uhr) winkt nun die Rückkehr. Hinter seinem Einsatz steht allerdings ebenso ein Fragezeichen wie bei dem einen oder anderen Spieler auf der einen oder anderen Position. Immerhin, für Bargfrede gilt: „Er könnte von Anfang an spielen, 70 Minuten hat er auf jeden Fall drin“, sagte Florian Kohfeldt. Im Kader stehe er auf jeden Fall, die jüngsten Belastungstests unter der Woche seien allesamt gut verlaufen.

Veljkovic oder Langkamp? Oder beide?

Sollte Bargfrede tatsächlich auf die Sechserposition zurückkehren, muss er sich eventuell auf verändertes Personal in seinem Rücken einstellen. Über weite Teile der Hinrunde war das Zentrum der Viererkette nicht einmal für den Ansatz einer Diskussion geeignet. Abwehrchef Niklas Moisander war ohnehin gesetzt, an Nebenmann Milos Veljkovic führte auch kein Weg vorbei. Doch dann musste der Serbe auf der Zielgeraden des Jahres dreimal wegen einer Hüftverletzung passen, was Sebastian Langkamp zu nutzen wusste. Erst am 17. Spieltag gegen Leipzig kehrte Veljkovic in die Startelf zurück – allerdings auch, weil Moisander verletzt ausfiel. Der Nimbus der Unantastbarkeit, er bröckelte weiter, weil Konkurrent Langkamp nicht nur solide agierte, sondern auch in Südafrika gefiel. Unter anderem in der Startelf bei der Generalprobe gegen Bidvest Wits (2:2) vor einer Woche. Nicht grundlos sagte Kohfeldt danach: „Wenn wir heute gegen Hannover gespielt hätten, hätte auch Basti begonnen.“

Knapp sieben Tage später sieht die Welt in der Defensive schon wieder etwas anders aus. Milos Veljkovic darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz gegen die Niedersachsen machen. Ein gutes Gefühl für den 23-Jährigen, der sich zuletzt durchaus hatte umstellen müssen, wie Florian Kohfeldt registriert hat: „Es hat sich in der Vorbereitung gezeigt, dass sich Milos erst damit arrangieren musste, dass er nicht einfach eine Einsatzgarantie hat“, meinte Werders Cheftrainer. In der Folgezeit habe Veljkovic aber genau die richtige Reaktion gezeigt. Auch er habe ein „sehr gutes zweites Testspiel“ abgeliefert, was im Umkehrschluss bedeutet: „Er macht mir die Entscheidung sehr schwer.“

Allerspätestens am Sonnabend will sich Kohfeldt entscheiden, wen er aufbietet. Ein Hintertürchen hält er sich allerdings bereits jetzt schon offen, da der Gegner häufig mit einer Dreierkette agiert. „Das ist auch für uns eine Option“, sagte der Bremer Coach. „Es könnte also sein, dass beide spielen.“

Auch im Angriff tobt der Konkurrenzkampf

Bleibt die Offensive. Auf wen wird Florian Kohfeldt dort setzen. Johannes Eggestein? Vielleicht sogar Josh Sargent? „Beide haben den Spielern, die bisher gespielt haben, sehr viel Druck gemacht und es sich verdient, in der Startelf zu stehen“, meinte Kapitän Max Kruse zur Leistung seiner Kollegen, der sich aber vor allem über den daraus resultierenden Konkurrenzkampf freue. Die Aufstellung, die mache am Ende ohnehin immer der Trainer. „Johannes hat sich offensiv und defensiv sehr gut entwickelt und ist deshalb immer wieder ein Startelf-Kandidat“, sagte dieser kurz darauf.

Bei Sargent gestalte sich die Situation etwas anders: „Er hat zuletzt noch mal richtig Fahrt in seine Entwicklung gebracht“, sagte Kohfeldt. „Sein Anspruch muss es jetzt sein, immer wieder in den Kader zu kommen. Er kämpft dafür und muss diesem Anspruch jetzt gerecht werden.“ Allerdings gibt es da ja auch noch seine Mitspieler. „Martin Harnik hat bärenstark trainiert, Claudio Pizarro will seinen Platz nicht abgeben und Yuya Osako kommt demnächst vom Asien-Cup zurück. Die jungen Spieler müssen sich also weiterhin extrem reinhauen.“

Die Umfrage zum Hannover-Spiel gibt es hier: