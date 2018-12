Ein neuer Stürmer? Nicht mit Frank Baumann!

Zwei Tore erzielt, etliche Chancen vergeben und in Leipzig verloren. Werder-Sportchef Frank Baumann musste sich deshalb die Frage nach Offensivverstärkungen gefallen lassen – und verneinte diese vehement.

Und plötzlich war sie wieder da, die Frage nach einem neuen Stürmer. Werder hatte in Leipzig zwar dank zweier Offensivleute zwei Tore erzielt, aber eben auch einige hochkarätige Chancen ausgelassen. Da wurde schnell wieder über mangelnde Qualität in vorderster Reihe diskutiert. Schließlich könnte die fehlende Treffsicherheit langfristig das Ziel Europa gefährden. Sportchef Frank Baumann sieht dennoch überhaupt keinen Handlungsbedarf im Angriff.

„Wir haben genügend Auswahl, genügend Qualität, genügend Variationsmöglichkeiten“, zählte Baumann am Sonnabend auf. Und was für ein Spieler wäre das überhaupt, der einfach so kommen und Tore am Fließband garantieren könne, fragte er zurück. „Und das bei einem Verein, der nicht Bayern München oder Borussia Dortmund heißt.“ Soll heißen: Werder spielt zwar inzwischen wieder ansehnlichen Offensivfußball, die erste Adresse in der Bundesliga ist der Klub für einen gestandenen Spitzenstürmer deshalb aber noch lange nicht. „Es ist eine Träumerei, solch einen Spieler zu bekommen, besonders im Winter“, sagte Baumann, der auch auf den finanzielle Rahmen verwies, den solch ein Toptransfer zweifelsfrei mit sich bringen würde. Ein Rahmen, der für Werder definitiv nicht machbar sei.

Aus diesem Grund stärkte Werders Sportchef lieber dem vorhandenen Personal demonstrativ den Rücken. „Wir haben das Vertrauen in die Spieler“, sagte er. „Sie haben gezeigt, dass sie die Qualitäten haben und in der Bundesliga mitspielen können. Wir hatten viele verschiedene Torschützen und haben auch insgesamt nicht wenige Tore gemacht.“ Aus diesem Grund betonte Baumann erneut: „Wir haben einen richtig guten Kader für unsere Verhältnisse und im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind da sehr zufrieden. Es ist nichts geplant – und es bleibt auch dabei.“

