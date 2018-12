Ein „Krrrrr“ geht in die Geschichte ein

Auf dem Bökelberg in Mönchengladbach sind 88 Minuten gespielt, es steht 1:1 zwischen dem Tabellenführer und den Gästen aus Bremen, als Günter Netzer den Ball in den Strafraum flankt. Werder-Torwart Günter Bernard geht gemeinsam mit Borussia-Angreifer Herbert Laumen zum Ball, den Bernard mit den Fingerspitzen über die Latte lenkt. Was dann passiert, hat Bernard akustisch mal sehr anschaulich beschrieben: „Es hat laut ‚Krrrrr‘ gemacht.“ Im Tornetz liegt Laumen, der sich schwungvoll darin verfangen hat. „Wie ein Fisch“, wird Laumen noch Jahrzehnte später erzählen, „ich kam alleine gar nicht mehr raus.“ Mit bangem Blick sieht er die Torlatte in seine Richtung fallen und bringt sich in Embryostellung in Sicherheit. Dieses Ereignis am 3. April 1971 wird als „Pfostenbruch“ in die Bundesliga-Geschichte eingehen.

