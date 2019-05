Ein kleiner, aber besonderer Moment

Eigentlich soll es bei Werder immer nach vorne gehen, der offensive Fußball ist die klare Marschroute von Trainer Florian Kohfeldt. Aus gutem Grund war das gegen Hoffenheim kurz anders.

Die 87. Minute des Bremer Auswärtsspiels bei der TSG Hoffenheim wird in der ruhmreichen Geschichte des Vereins vermutlich keine besondere Rolle spielen. Und doch trug sich fast schon Historisches zu am Spielfeldrand, wie Florian Kohfeldt am Montag vor 150 Trainerkollegen bei einer Tagung des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer im Weserstadion erzählte. Ursprünglich war nämlich vorgesehen, wie so oft in dieser Saison eine positionsgetreue Auswechslung vorzunehmen: Torschütze Johannes Eggestein raus, dafür Josh Sargent für die letzten Minuten rein. Doch als Sargent schon fertig war für diesen Kurzeinsatz, warf Werders Trainerteam den Plan über den Haufen – und verabschiedete sich damit erstmals in dieser Saison von dem Anspruch, immer nach vorne denken und spielen zu wollen. Kohfeldt: „Da haben wir tatsächlich zum ersten Mal defensiv gedacht.“

Statt Sargent kam Abwehrspieler Sebastian Langkamp in die Partie. Eine kluge und richtige Entscheidung des Trainerteams, denn der routinierte und kopfballstarke Langkamp war in der Schlussphase ein wichtiger Faktor, um dem Hoffenheimer Druck standzuhalten und so den knappen 1:0-Sieg zu sichern, der Werder nun am 34. Spieltag tatsächlich noch die Chance auf Europa eröffnet. Auch wenn Sargent gerne ein paar weitere Bundesligaminuten gesammelt hätte – noch lieber wird auch er kommende Saison im Europapokal spielen wollen.