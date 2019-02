Ein Klassenunterschied

Am Sonnabend (15.30 Uhr) wird Werder also wie in Hannover zeigen müssen, dass man einer Favoritenrolle auch auswärts gerecht werden kann. Wie groß ist der qualitative Vorteil wirklich? Wir haben die möglichen Startaufstellungen der Teams Position für Position anhand von Klasse, Form und Spielweise miteinander verglichen.

Die meisten Gegentore der Liga, dazu die zweitschwächste Offensive, kein Liga-Sieg mehr seit September und die letzten sechs Partien am Stück allesamt verloren: Der 1. FC Nürnberg ist als Tabellenschlusslicht nominell ein Gegner, gegen den der SV Werder Bremen unbedingt gewinnen muss. Schon das Unentschieden in der Hinrunde, noch dazu mit der Unterstützung des Weserstadions im Rücken, zeigt: So leicht ist das nicht.

