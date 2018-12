Ein Jahr voller Leiden

Ein Jahr ist es her, dass sich Fin Bartels beim Spiel in Dortmund die Achillessehne riss. Seitdem ist viel passiert, doch wann Werders Offensivspieler wieder richtig trainieren kann, ist immer noch unklar.

Dieses Bild, das vor genau einem Jahr über die Fernsehschirme lief, konnte niemanden wirklich kalt lassen. Fin Bartels saß auf der Ersatzbank, in Decken eingehüllt, und kämpfte mit den Tränen. In Großaufnahme waren all die Enttäuschung und all der Frust in seinem Gesicht abzulesen. Bartels kannte in diesem Moment die genaue Diagnose seiner Verletzung noch nicht, ihm war aber ganz offensichtlich schon klar, dass eine lange Leidenszeit vor ihm liegen sollte. Es war der 9. Dezember 2017, der Tag, an dem bei Werders Offensivspieler die Achillessehne im linken Fuß riss. Bartels erlebt an diesem Sonntag also einen Jahrestag, an dem es rein gar nichts zu feiern gibt.

Im Zweikampf war ihm der damalige Dortmunder Sokratis unglücklich in die Hacken getreten. Werder gewann am Ende überraschend mit 2:1 beim BVB, doch Bartels' schwere Verletzung überschattete den Sieg. Ein Jahr danach steht wieder ein Spiel in Dortmund bevor. Klar ist, dass Bartels nicht dabei sein wird. Unklar ist, wann der 31-Jährige endlich wieder Fußball spielen kann. Einen genauen Zeitpunkt für ein Comeback nennen derzeit weder der Spieler noch der Verein.

Muskuläre Probleme

Dabei hatte es schon einmal Hoffnung gegeben. Bartels hatte im September erst bei der U 23 und dann bei den Profis Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, doch sein Körper verkraftete diese Belastungen nicht so gut wie erhofft. Der Offensivspieler müsse weiter am Aufbau der Muskulatur arbeiten, bevor er wieder mittrainieren könne, erklärte Florian Kohfeldt. Immerhin betonte der Trainer, dass mit der operierten Achillessehne alles in Ordnung sei. Vielmehr ist Bartels' Körper nach der langen Pause noch nicht bereit für die Belastungen des Profifußballs. In diesem Jahr kehrt Bartels daher nicht mehr auf den Platz zurück. Kohfeldt betont immer wieder, dass sich der Langzeitverletzte alle Zeit der Welt nehmen solle, um wieder richtig fit zu werden.

Der Trainer gibt dem Spieler also Rückendeckung, dazu hat Werder Bartels' Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. „Es ist gerade Geduld gefragt“, sagte Bartels. „Ich bin auf einem guten Weg.“ Diese Sätze sprach der 31-Jährige beim Freimarktbesuch der Werder-Mannschaft. Aktuell will Bartels keine Interviews geben, es gibt eben nicht viel Neues zu erzählen. In der vergangenen Woche absolvierte Bartels sein Reha-Programm für einige Tage am Chiemsee. „Es ging darum, dass Fin mal etwas anderes sieht“, erklärte Kohfeldt den Kurztrip nach Bayern, den Bartels zusammen mit dem verletzten Philipp Bargfrede absolvierte. Ein Tapetenwechsel also, damit dem Langzeitverletzten in Bremen nicht die Decke auf den Kopf fällt.

So lange fielen andere Spieler aus

„Es ist schwer, manchmal zusehen zu müssen und nicht mit den Kameraden auf dem Platz zu rackern“, sagte Bartels, der seinem Beruf nun seit einem Jahr nicht nachgehen kann. Die Lehrbücher nennen bei einem Achillessehnenriss eine Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten. David Beckham etwa setzte diese Verletzung im Jahr 2010 tatsächlich auch nur ein halbes Jahr außer Gefecht, dann lief er wieder für seinen damaligen Klub Los Angeles Galaxy auf. Siebeneinhalb Monate bis zum Comeback benötigte Leverkusens Charles Aranguiz, der sich im August 2015 einen Achillessehnenriss zuzog. Nürnbergs Sebastian Kerk ereilte die Verletzung im August 2017. Bei ihm dauerte es 13 Monate, bis er wieder spielte.

Das sind nur drei Beispiele, die zeigen, wie schwer es ist, bei einem Achillessehnenriss Prognosen zu stellen. Nicht umsonst gilt diese Verletzung als der Alptraum jedes Fußballers. Bei Fin Bartels kommen nun die muskulären Probleme nach der langen Pause erschwerend hinzu. Trotz all der Rückschläge schuftet er weiter fleißig für das Comback. Ein paar Jahre wolle er noch spielen, sagte Bartels. Und einen Fin Bartels in Topform könnte Werder immer noch sehr gut gebrauchen. In Kontersituationen war der flinke, wendige Bartels oft eine Klasse für sich und harmonierte perfekt mit Max Kruse. Diese Umschaltmomente fehlen Werders Spiel derzeit, auch deswegen haben die Fans Bartels nicht vergessen. In den sozialen Netzwerken ist er immer mal wieder ein Thema, seine Rückkehr wird sehnsüchtig erwartet. Wie lange sich die Bartels-Fans noch gedulden müssen, ist aktuell allerdings offen.