Ein gutes Ende

Zlatko Junuzovic hat in gelöster Stimmung über seinen Abschied von Werder gesprochen. Der Kapitän will sich mit Stil verabschieden und das Positive seiner sechseinhalb Jahre in Bremen herausstellen.

In Badelatschen, Shorts und T-Shirt schlenderte Zlatko Junuzovic in den Medienraum des Weserstadions. Als er die zahlreichen Vertreter der regionalen und überregionalen Medien sah, gab sich der 30-Jährige erstaunt. „Viel los hier“, sagte Junuzovic und lächelte verschmitzt. Seine Überraschung dürfte gespielt gewesen sein, denn natürlich war dem Österreicher klar, dass das Interesse groß sein würde, wenn der Werder-Kapitän zum ersten Mal vor Journalisten über seinen Abschied aus Bremen spricht.

Und so lässig er wirkte, so gut vorbereitet war Junuzovic auf diesen Termin am Dienstag. Er hatte sich die richtigen Sätze zurechtgelegt. „Ich hatte schwierige Momente, aber auch schöne Momente. Es war eine lange, schöne Zeit. Und es war eine extrem wichtige Zeit in meinem Leben“, fasste er die sechseinhalb Jahre bei Werder zusammen. Warum er jetzt geht? Die Frage musste kommen. „Ich will noch einmal etwas anderes sehen, eine neue Herausforderung suchen“, antwortete der Österreicher.

So weit, so gut. Zlatko Junuzovic will sich im Positiven von Werder verabschieden, und das ist absolut verständlich. Er kam im Januar 2012 als österreichisches Talent, wurde in einem „brutal schweren“ ersten Halbjahr von Thomas Schaaf („Er stand immer hinter mir“) an die Bundesliga herangeführt und reifte dann zum Mannschaftskapitän. Der Mittelfeldspieler hat dem Verein also durchaus einiges zu verdanken. „Gegen Werder hat schlussendlich eigentlich nichts gesprochen“, erklärte Junuzovic. Eigentlich. Dass ihm zuletzt nicht mehr alles gefiel in Bremen, das sagte Junuzovic zwar nicht, aber es ließ sich an einigen Stellen doch heraushören.

Für die erste Elf gesetzt war der Kapitän schließlich nicht mehr. In den vergangenen vier Auswärtsspielen fand er sich zunächst auf der Bank wieder. „Ich bin kein Spieler, der gegen die Wand schlägt, wenn er mal nicht spielt“, erklärte Junuzovic. Was noch dazukam: Wenn er spielte, dann zumeist auf dem Flügel und nicht auf seiner Wunschposition im Zentrum. „Der Trainer weiß, dass ich nicht gerne außen spiele. Wenn Florian (Kohfeldt, Anm. d. Red.) das aber für die beste Idee hält, dann ist es für mich natürlich okay“, betonte Junuzovic. Mit Kohfeldt sei er immer „gut ausgekommen“. Wenn er nicht von Anfang an spielte, habe ihm der Trainer stets die Gründe dafür erläutert.

Nur ein Angebot von Werder

So gut sich Junuzovic und Kohfeldt auch verstehen – dass er regelmäßig auf der Bank saß, dürfte dem Österreicher ebenso wenig gefallen haben wie das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages, das ihm der Verein im vergangenen Jahr unterbreitet hatte. Der Kapitän, der mit Prämien bis zu 2,4 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen kann, sollte einen stark leistungsbezogenen Kontrakt unterschreiben. Er lehnte Werders erste Offerte ab – und seitdem gab es auch keine weitere. „Letzten Sommer hatte ich einen Vertrag vorliegen. Danach gab es Gespräche, ohne etwas Finales zu haben“, bestätigte Junuzovic. „Es war ein sehr guter Austausch. Von meiner Seite hat alles gepasst.“

Klingt gut, auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben sich die beiden Parteien bekanntlich aber nicht. Darüber wollte Junuzovic an diesem Tag jedoch nicht weiter reden. In seiner Zeit bei Austria Wien und hat er anscheinend auch ein wenig den Wiener Schmäh verinnerlicht. Wie er kritische Nachfragen oder Fragen nach seinem neuen Klub charmant umschiffte, kam dem ganz speziellen Humor der österreichischen Hauptstadt zumindest sehr nahe.

In der Vergangenheit reagierte Junuzovic schnell genervt angesichts der ständigen Spekulationen um seine Zukunft. Am Dienstag wirkte er dagegen gelöst, fast schon tiefenentspannt, und lachte viel. Dass jetzt alle Entscheidungen getroffen sind, muss für ihn eine große Erleichterung sein. „Es ist für jeden Spieler schwierig, wenn die Zukunft nicht wirklich entschieden ist. Es kann so viel passieren. Es können Verletzungen auftreten“, gab er einen Einblick in sein Seelenleben der vergangenen Monate.

Gut gelaunter Abschied

Diese Gedanken sind nun passé. Junuzovic kann Werder verlassen und mit sich im Reinen sein. In den sechseinhalb Jahren war die Lage oft kritisch, gerettet haben sich die Bremer jedoch immer, und darauf läuft es auch in dieser Saison hinaus. „Die schwierige Zeit wurden zu guten Zeiten, weil wir es immer gemeinsam geschafft haben“, unterstrich Junuzovic. „Ich bin sehr froh, dass ich über so einen langen Zeitraum bei einem Verein wie Werder Bremen gespielt habe. Dass ich da gereift bin.“

Diese Zeit will er nun angemessen abschließen, will sich noch etwas einfallen lassen, um sich bei den Teamkollegen und den Mitarbeitern des Vereins zu verabschieden. Will das Positive herausstellen und keine negativen Worte mehr verlieren. Der Fokus soll erst einmal nur auf Werder liegen, deshalb hält Junuzovic seinen neuen Klub auch noch geheim. Wichtig war ihm nur: „Geld hat nicht immer die Priorität in solchen Entscheidungen, sondern eher das Gesamtpaket.“ In den kommenden zwei Wochen werde er voraussichtlich verraten, wohin es ihn zieht. RB Salzburg wird ebenso gehandelt wie Klubs aus den USA, zum Beispiel Orlando. „Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden“, sagte Junuzovic zu den Journalisten. Dann schlenderte er grinsend aus dem Medienraum.