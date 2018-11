Ein guter Tag für Werder

Die deutschen Profiklubs haben mehrheitlich für den Erhalt der 50+1-Regel gestimmt. Das ist eine gute Entscheidung, die Vereinen wie Werder hilft, meint MEIN-WERDER-Reporter Christoph Bähr.

Jubelnde Fußballfans in der Länderspielpause. Dabei ist kein Tor gefallen. Es wurde auch kein Spiel gewonnen. Die Erst- und Zweitligisten stimmten mehrheitlich für den Erhalt der 50+1-Regel, die den Einfluss von Investoren in Vereinen begrenzen soll. Das freut vor allem die vielen Fans, die sich mit Protestaktionen in den Stadien und einer groß angelegten Online-Erklärung für die Regel einsetzten. Die Entscheidung ist aber auch gut für Werder.

Werder-Boss Klaus Filbry hatte sich vor der Versammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag grundsätzlich zur 50+1-Regel bekannt, allerdings Reformen angemahnt. Und so lässt sich die mehrheitliche Entscheidung der Vereine letztlich auch interpretieren, denn in nächster Zeit wollen sie nun darüber diskutieren, wie die Regel modifiziert werden kann. Erst einmal vom Tisch ist aber der komplette Wegfall von 50+1, der für Werder verheerende Folgen haben könnte.

Fans wollen mitreden

Natürlich wäre dann auch in Bremen die Tür für einen Investor offen, doch glaubt wirklich jemand, dass ein Klub wie Werder die Stimmenmehrheit an einen Kapitalgeber verkaufen würde? Selbst wenn es 50+1 nicht mehr gäbe, müssten vor solch einem Schritt zwei Drittel der Vereinsmitglieder einer entsprechenden Satzungsänderung zustimmen. Und die würden wohl kaum ihr Okay geben. Werder ist der Verein der Bremer. Die Mitglieder und Fans wollen mitreden. Nicht umsonst heißt das Weserstadion noch immer Weserstadion.

Andere Bundesligisten wären im Wetteifern um die Gunst finanzkräftiger Investoren dagegen weniger zimperlich, wenn 50+1 fallen würde. Sie könnten sich durch zusätzliche Einnahmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die großen Verlierer wären die Klubs, die in Sympathie-Tabellen stets weit vorne auftauchen, selbst wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Vereine wie St. Pauli, Freiburg oder auch Werder sind beliebt, weil sie für bestimmte Werte stehen.

Für viele Menschen verkörpert der SV Werder trotz aller Kommerzialisierung, die auch vor den Grün-Weißen nicht Halt macht, immer noch hanseatische Zurückhaltung und vernünftiges Wirtschaften. Die Bremer könnten es sich ebenso wie die St. Paulianer und die Freiburger nicht erlauben, für den schnöden Mammon ihre Ideale zu verraten. Sie würden ihre Identität verlieren und womöglich sogar viele ihrer Fans, wenn ein Groß-Investor plötzlich die Richtung vorgäbe. Deshalb war der Donnerstag ein guter Tag für Werder.