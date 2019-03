Ein guter Jahrgang reift

Gleich bei einer ganzen Handvoll der Spieler von damals traut man bei Werder zu, eines Tages auch in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Keeper Luca Plogmann feierte sein Debüt im Oberhaus bereits in der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt. Manuel Mbom, Julian Rieckmann und David Philipp gelten als weitere aussichtsreiche Kandidaten für die nächsten Jahre. Alle drei haben bereits Profi-Verträge unterschrieben, befinden sich aber in unterschiedlichen Stadien ihrer fußballerischen Entwicklung. Mein Werder gibt einen Überblick über den Werdegang des Trios seit dem Finale 2017.

