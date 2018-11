Ein emotionales Vakuum

Nach vielen Versuchen hat der HSV es nun doch noch geschafft, abzusteigen. MEIN-WERDER-Reporter Christoph Sonnenberg über den langen Anlauf, den der Klub dafür benötigt hat.

Meine Gefühle in Bezug auf den HSV zu beschreiben, ist nicht so einfach. Der Klub steckt ja seit Jahren im Abstiegskampf, und in dieser langen Zeit haben meine Gefühle viele verschiedene Phasen durchlaufen.

Zu Beginn, da bin ich ganz ehrlich, habe ich mich über Niederlagen gefreut. So ganz konnte ich mich von dem Konkurrenzgefühl nie frei machen, das ja eigentlich Spielern und Fans zusteht. Journalisten sind objektiv, neutral, sie haben den klaren Blick. So sollten sie sein. Beim Blick auf den HSV hat das bei mir nie so wirklich funktioniert.

Vielleicht weil verdammt viele Hamburger offenbar dem Zwang unterliegen, Hamburg bei jeder Gelegenheit als schönste Stadt der Welt zu preisen. Diese Großmannssucht haben Bremer nicht nötig, die sehen Bremen pragmatisch, das gefällt mir. Hamburger schauen auf Bremer oft ein wenig herab: Hamburg Großstadt, Bremen Provinz. Der Fußball hat die Verhältnisse umgekehrt, die wichtigen Spiele hat ja immer Werder gewonnen. Könnte daher diese Verbissenheit kommen, mit der viele Hamburger auf Niederlagen gegen Bremen reagierten?

Dieses Gefühl, großartig zu sein, hat den HSV dahin geführt, wo er jetzt steht: In Verkennung der Realität haben unglaublich viele Menschen unglaublich viele Fehler gemacht. Irgendwann waren es so viele, dass bei mir Mitleid einsetzte. Witze über den HSV zu machen war plötzlich peinlich, wer am Boden liegt, wird bekanntlich nicht mehr getreten.

Auf Mitleid folgte Wut, weil der HSV sich zigmal aus hoffnungslosen Situationen befreite und auf für mich nicht nachvollziehbare Weise doch noch in der Liga blieb. Das ewige Gequatsche vom Dino, der Stadionuhr oder der Unabsteigbarkeit des HSV war für mich schwer zu ertragen. Wer so viele Fehler macht und sich beharrlich lächerlich, der hat den Abstieg verdient. Basta!

Was von der Wut übrig blieb, war schließlich Resignation. Der Verlauf einer Saison war für den HSV über weite Strecken komplett irrelevant. Ganz gleich, wie grausam die Spieler über den Rasen stolperten. Egal, der wievielte Trainer sich versuchen durfte, welcher Sportdirektor oder Vorstand sich gerade lächerlich machte – am Ende schaffte es der HSV ja doch wieder.

Jetzt ist es tatsächlich passiert, der HSV spielt künftig 2. Liga. Was ich dabei fühle? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht haben mich die vielen Phasen der vergangenen Jahre so geschlaucht, dass jetzt, wo das Unmögliche doch möglich wurde, eine gewisse Leere in mir herrscht, ein emotionales Vakuum.

Kein anderer gegnerischer Verein wird mich auf eine vergleichbare emotionale Reise schicken, wie der HSV das so viele Jahre konnte. Düsseldorf und Nürnberg sind Traditionsklubs, Kiel hat als Zwergenverein eine romantische Geschichte zu bieten. Welcher der Klubs am Ende auch in die Bundesliga aufsteigt, er berührt mich nicht im Mindesten, wie der HSV das tat. Deshalb, lieber HSV, komm ganz bald wieder zurück in die Bundesliga!