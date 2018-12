Die Mein-Werder-Community ist vor dem Bremer Gastspiel in Dortmund gespalten: 33 Prozent der User glauben an einen Werder-Sieg bei Spitzenreiter BVB, wie das Ergebnis unserer Umfrage zeigt.

Gelingt Werder an diesem Sonnabend (18.30 Uhr) die Überraschung und fügt Borussia Dortmund die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison zu? Ein Drittel der Mein-Werder-User, die an unserer Umfrage vor der Partie im Signal-Iduna-Park teilgenommen haben, glauben: ja. Insgesamt sind sich die Fans uneins: 36 Prozent der User rechnen mit einem Remis, 31 Prozent mit einer Bremer Niederlage.

Das Ergebnis der Umfrage: