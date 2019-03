Ein bisschen Endspiel

Vor dem Duell mit Wolfsburg sucht Werder nach der richtigen Mischung aus Lockerheit und Anspannung. Trainer Florian Kohfeldt betont die Bedeutung der Partie, Sportchef Frank Baumann ist voller Vorfreude.

Mit dem Geburtstagsgeschenk hat es schon einmal geklappt – auch gegen den VfL Wolfsburg. Am 5. Oktober 2018 wurde Florian Kohfeldt 36 Jahre alt und seine Mannschaft schenkte ihm einen 2:0-Heimsieg über die Wolfsburger. Am Sonntag nun gilt es, Philipp Bargfrede zu beschenken. Das Werder-Urgestein wird 30 Jahre alt, und seine Teamkollegen wollen ihm den Ehrentag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (18 Uhr) natürlich so schön wie möglich gestalten. „Bargi ist ein super Spieler. Er ist seit über zehn Jahren da und weiß, was Werder bedeutet“, sagte Linksverteidiger Ludwig Augustinsson.

Bargfrede, der ewige Werderaner mit der typisch norddeutschen Gelassenheit, ist also ein Typ, den jeder mag. Er hätte sich zweifellos einen Sieg zum Geburtstag verdient, doch die Gefahr eines vermasselten Ehrentages ist nicht eben gering. Werders Gegner Wolfsburg ist die Mannschaft der Stunde. Mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Partien hat sich das Team von Trainer Bruno Labbadia auf Platz fünf vorgekämpft und darf sogar von der Champions League träumen. Sechs Punkte mehr als die neuntplatzierten Bremer haben die Wolfsburger bereits. Sollte Werder am Sonntag verlieren, wäre es sehr schwierig, im weiteren Saisonverlauf noch einmal zum Nordrivalen aufzuschließen.

Kapitän Max Kruse hatte daher nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Stuttgart schon davon gesprochen, dass in Wolfsburg nun „in gewisser Art und Weise ein Endspiel“ um die europäischen Plätze anstehe. Diese Aussage wollte Kohfeldt auf der Pressekonferenz zum Wolfsburg-Spiel am Freitag richtig eingeordnet wissen. „Max hat das aus der Emotion heraus kurz nach dem Abpfiff gesagt“, betonte Kohfeldt. Wie der Kapitän das gemeint hat, ist wohl auch jedem klar. Kruse wollte die besondere Bedeutung der Partie herausstellen, und „es ist auch ein sehr wichtiges Spiel“, unterstrich Kohfeldt. Ein Endspiel allerdings ist es nicht. „Wir haben danach immer noch zehn Spiele“, merkte Augustinsson an.

Zuletzt zu viele Unentschieden

Bei Werder versuchen sie die richtige Mischung aus Anspannung und Lockerheit zu finden. „Wir freuen uns auf diese spannenden Duelle gegen direkte Konkurrenten“, betonte Sportchef Frank Baumann. Unter Zugzwang stehen die Bremer allerdings auch, das lässt sich nicht leugnen. Werder hat zwar nach der Winterpause noch kein Spiel verloren. „Aber wir haben zu oft unentschieden gespielt“, stellte Augustinsson fest. Mit zwei Siegen und vier Remis kommt Werder im Jahr 2019 bisher auf zehn Punkte. Genauso viele Zähler holten auch die Wolfsburger in der Rückrunde, doch sie sind seit vier Partien ungeschlagen und Fünfter, während Werder den Anschluss an die europäischen Ränge verlieren könnte.

Also hielt Trainer Labbadia während der Wolfsburger Pressekonferenz fest: „Wir sind sicherlich in der besseren Situation als Werder Bremen. Das haben wir uns erarbeitet.“ Dennoch sieht der einstige Werder-Stürmer beide Mannschaften auf Augenhöhe und lobte die Vielseitigkeit der Bremer. Kohfeldt wiederum drückte seine Hochachtung für Labbadia aus: „Was Bruno in Wolfsburg geschafft hat, ist beeindruckend.“

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison retteten sich die Wolfsburger erst in der Relegation gegen Holstein Kiel vor dem Abstieg. Jetzt sind sie auf Kurs in Richtung Europa. Wer meint, dass deswegen in Wolfsburg nun eitel Sonnenschein herrscht, der irrt jedoch gewaltig. Erst gab es Gerüchte um einen Labbadia-Wechsel zum FC Schalke, dann um einen Abgang des Trainers am Ende der Spielzeit. Jetzt sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke auch noch der „Bild“, dass er keine freundschaftliche Verbindung zu Labbadia pflege. „Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht.“ Labbadia ließ diese Äußerung unkommentiert.

Nicht jeden Tag Blumen

Während in Wolfsburg also eine Art Schmierenkomödie abläuft, kann in Bremen eine echte Romanze bestaunt werden. Anders als Schmadtke und Labbadia sind Sportchef Baumann und Trainer Kohfeldt ein Herz und eine Seele. „Wir schicken uns aber nicht jeden Tag Blumen“, versicherte Kohfeldt am Freitag und lachte. Das mag stimmen, viel mehr Einigkeit als Werders sportliches Führungsduo kann man allerdings kaum demonstrieren. Die Wolfsburger Posse um Schmadtke und Labbadia wollte Kohfeldt nicht bewerten. Mit Blick auf die sportliche Bilanz sagte er lediglich: „Es funktioniert nicht so schlecht.“

Überhaupt war Kohfeldts große Wertschätzung für den Gegner nicht zu überhören: „Sie haben eine große Qualität an Einzelspielern, weil sie über ganz andere finanzielle Möglichkeiten verfügen als wir. Dazu sind sie sehr gut aufeinander abgestimmt, haben spielstarke Achter, allen voran Maximilian Arnold, und mit Wout Weghorst einen Stürmer, auf den man auch mal den Ball durchstecken kann.“ Koen Casteels bezeichnete er zudem als „überragenden Torwart“. Eine Chance für Werder sieht der Coach aber in den bewussten Rhythmuswechseln der Wolfsburger. Da gelte es, im richtigen Moment zuzuschlagen. „Wir müssen mit Mut verteidigen und angreifen“, forderte Kohfeldt.

Mut machen kann Werder im Vorfeld zweifellos die Statistik. Die jüngsten sechs Bundesliga-Duelle gegen Wolfsburg haben die Bremer nicht verloren. Ebenfalls Mut machen kann die Personallage. Martin Harnik hat seine Muskelverletzung am Hüftbeuger schneller auskuriert als erwartet und ist laut Kohfeldt schon wieder ein Kandidat für den Kader. Geburtstagskind Bargfrede, gegen Stuttgart noch verletzt, ist ebenfalls rechtzeitig fit geworden. Gleiches gilt für die leicht angeschlagenen Sebastian Langkamp und Davy Klaassen. Lediglich Yuya Osako fällt mit einer Reizung im Rücken weiterhin aus.

