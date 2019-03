Ein Achter für die Sechs

In der Abwehr und im Angriff sind die Plätze bei Werder klar verteilt, ein dickes Fragezeichen gibt es im Vorfeld des Heimspiels gegen Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr) dagegen im Mittelfeld.

Nuri Sahin ist gelbgesperrt, Philipp Bargfredes Rückkehr nicht gesichert. Letzterer fehlte beim Abschlusstraining am Freitag, laut Trainer Florian Kohfeldt bestehe aber noch eine Restchance auf eine rechtzeitige Genesung. Der Chefcoach wird deshalb 19 anstelle von nur 18 Spielern mit ins Teamhotel nehmen, um sich dann kurzfristig zu entscheiden. Wahrscheinlich ist dennoch, dass Maximilian Eggestein zurückgezogen wird und Kevin Möhwald dadurch nach langer Zeit mal wieder als Achter neben Davy Klaassen beginnen darf. Selbst für den Fall, dass Philipp Bargfrede pünktlich fit werden würde, ist mit Blick auf das anstehende Pokal-Viertelfinale gegen Schalke 04 (Mittwoch, 20.45 Uhr) eine zusätzliche Schonung des 30-Jährigen nicht die schlechteste Idee.

In der Innenverteidigung steht das komplette Personal wieder zur Verfügung, die besten Karten dürfte einmal mehr Sebastian Langkamp als Nebenmann von Abwehrchef Niklas Moisander haben. Für Milos Veljkovic und Marco Friedl bliebe erneut nur ein Platz auf der Bank. Ähnlich klar sind die Rollen in der Offensive verteilt, wo Max Kruse, Johannes Eggestein und Milot Rashica nach zuletzt starken Leistungen erneut von Beginn an auflaufen dürften. Fin Bartels muss aufgrund von Oberschenkelproblemen passen, für ihn rückt Werders zweiter Comebacker erstmals nach elfmonatiger Auszeit in den Kader: Aron Johannsson darf ebenso wie Martin Harnik und Josh Sargent auf einen Jokereinsatz hoffen.

