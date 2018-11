Diego und Frank Baumann kennen sich seit ihrer Zeit als Spieler bei Werder. Warum Diego so große Stücke auf den heutigen Sportchef der Bremer hält, verrät er im Gespräch mit dem "Kicker".

Drei Jahre spielte Diego für Werder und bis heute trägt der Brasilianer den Verein im Herzen. Das betont Diego immer wieder gerne. Deshalb macht es ihn auch traurig, dass Werder nicht mehr den ganz großen Glanz versprüht. "Es ist schade, und es ist auch nicht normal, dass so ein ruhmreicher Verein nicht zur Spitzengruppe der Liga zählt. Werder müsste zu den Top 5 oder gar Top 3 gehören", sagt der 33-Jährige, der mittlerweile bei Flamengo in Brasilien spielt, im "Kicker"-Interview. Für Diego steht außer Frage, dass Werder in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat.

Ein Mann, der derzeit damit befasst ist, die zurückliegenden Fehler auszubügeln und Werder wieder auf einen erfolgversprechenden Kurs zu bringen, ist Frank Baumann. Für Werders heutigen Sportchef hat Diego, beide spielten von 2006 bis 2009 gemeinsam an der Weser, großen Respekt. "Frank war einer der intelligentesten Spieler, mit denen ich je gespielt habe. Eine herausragende Persönlichkeit, sehr still und überlegt in seinem Auftreten, aber sehr bestimmt in seinen Handlungen. Ein großartiger Kapitän auf dem Spielfeld", urteilt Diego. Diese Fähigkeiten würden Baumann nun in seiner neuen Rolle helfen. "Frank Baumann versteht sehr viel von Fußball und bringt nun seine Fähigkeiten für den Klub ein. Ein absoluter Gewinn für Werder", sagt Diego.

Das ganze Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe des "Kicker".