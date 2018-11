Ein Abend mit Kohl und Spies

Die Redakteure von Mein Werder berichten in dieser Serie über ihr erstes Erlebnis mit dem SVW. Die Erinnerungen reichen vom ersten Stadionbesuch über Begegnungen mit Spielern bis hin zum Kneipenabend.

Jetzt kann ich es ja verraten: Ich habe als kleines Kind in Werder-Bettwäsche geschlafen. Aber nur bis ich achtdreiviertel Jahre alt war! Genauer gesagt bis zum 6. April 1994, meinem ersten Besuch des Bremer Weserstadions. Danach wusste ich, dass mein Herz für einen anderen Klub schlägt: den SC Freiburg. Ich ging damals mit meinem Papa zum Spiel. Westkurve, Oberrang, das Stadion war halb leer, was Mitte der 1990er-Jahre nicht unüblich war bei einem Bundesligaspiel unter der Woche. Die Favoritenrolle war klar verteilt: Hier der amtierende deutsche Meister aus Bremen mit Stars wie Rufer, Herzog und Basler, da ein Haufen unbekannter Fußballspieler aus Freiburg mit komischen Namen wie Kohl, Spies und Rraklli.

Werder gewann das Spiel am Ende mit 3:2, aber es tat sich schwerer als erwartet. Zweimal nämlich hatte Freiburg den Anschluss geschafft, obwohl die Mannschaft früh mit zwei Spielern weniger auskommen musste (einmal Rot, einmal Gelb-Rot). Es imponierte mir, wie der Außenseiter immer weitermachte, und ich erinnere mich auch noch, wie es mich mit zunehmender Spieldauer immer mehr nervte, dass das Bremer Publikum nichts als Hohn und Spott für den Gegner übrig hatte. „Auf Wiedersehen“ und so, die üblichen Gesänge halt. Ach du meine Güte, werden Sie jetzt vielleicht denken, das gehört halt dazu. Mag sein. Aber ich mochte es nicht. Und deshalb schlief ich fortan lieber in Freiburg-Bettwäsche.