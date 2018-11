Eilts verlässt Werder

Dieter Eilts gibt die Leitung der Werder-Fußballschule zum 1. August 2018 ab. Das verkündeten die Bremer am Freitagnachmittag.

Werders Ehrenspielführer Dieter Eilts verlässt auf eigenen Wunsch die Fußballschule des SV Werder Bremen. Der Wechsel in der Leitung wird am 1.August 2018 vollzogen. Für die Zusammenarbeit bedankte sich Eilts auf der vereinseigenen Website: "Die Arbeit war mir eine Herzensangelegenheit, in letzter Zeit wurden aber in einigen Bereichen unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit deutlich, die mich dazu bewogen haben, mich neuen Herausforderungen zu widmen."

Werders Präsident und Geschäftsführer, Dr. Hubertus Hess-Grunewald bedankte sich bei "Werder.de" für das Engagement von Eilts: "Wir möchten uns herzlich bei Dieter Eilts bedanken, der diese Fußballschule seit ihrem Bestehen mit großer Leidenschaft und seinem besonderen Einfühlungsvermögen für Kinder zu einer Erfolgsgeschichte gemacht hat. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn auch in Zukunft immer wieder in das Programm der Fußballschule werden einbinden können. Dieter ist eine Werder-Legende, zu der wir natürlich auch weiterhin einen guten Kontakt pflegen werden."

Eilts' bisheriger Mitarbeiter David Schmieg werde seinen Posten künftig übernehmen, verkündete der Verein.