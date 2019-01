Eilers vor Wechsel zu Lotte

Justin Eilers hat wohl einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Werder-Stürmer steht kurz vor einem Wechsel zu den Sportfreunden Lotte. Offiziell bestätigt hat der Drittligist den Transfer aber noch nicht.

Der Ex-Werderaner Justin Eilers wird künftig für die Sportfreunde Lotte auflaufen. Der Verein hat den Wechsel zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch das soll an diesem Donnerstag wohl geschehen. Eilers befinde sich in Lotte und trainiere schon beim Drittligisten mit, teilte der Verein auf Nachfrage von Mein Werder mit. Somit könnte der Stürmer bereits an diesem Freitag beim Heimspiel gegen 1860 München sein Debüt für die Sportfreunde feiern.

Zuletzt spielte Eilers in der ersten griechischen Liga bei Apollon Smyrnis, wo er im vergangenen Sommer von Werder hingewechselt war. Seit Anfang des Jahres ist er jedoch vereinslos. 2016 war Eilers als Drittliga-Torschützenkönig von Dynamo Dresden nach Bremen gekommen. Für Werder absolvierte der inzwischen 30-Jährige 16 Pflichtspiele bei der U23. Bei den Bremer Profis kam er, auch aufgrund einiger Verletzungen (unter anderem Kreuz- und Innenbandriss), nicht zum Einsatz.