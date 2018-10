Eigenwerbung statt Nackenschlag

Allzu viele Einsatzminuten hat Kevin Möhwald bei Werder bislang nicht erhalten. Gegen Schalke kamen zwölf weitere hinzu, doch diese hatten es in sich. Der Ex-Nürnberger deutete an, wie wichtig er werden kann.

Beinahe wäre es eine dieser „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“-Geschichten geworden. Mit dem Hauptdarsteller Kevin Möhwald. Bislang hatte er nicht allzu viel sportlichen Sonnenschein in Bremen erlebt, zumeist durfte er froh sein, wenn er es in den Kader schaffte. Gegen Schalke durfte er ran – und wie.

Es lief bereits die 78. Minute, als Möhwald eingewechselt wurde, doch was der 25-Jährige danach ablieferte, darf fraglos als Eigenwerbung bezeichnet werden. Erst wurde ein Schuss gerade noch geblockt (85.), zwei Minuten später verhinderte Torhüter Alexander Nübel per Glanzparade, dass ein traumhafter Schlenzer des Neu-Bremers den Weg ins Netz fand.

Möhwalds Formkurve zeigt zweifelsfrei nach oben – das hatte er bereits in Osnabrück bewiesen. Auch deshalb spielte Möhwald jetzt. Aber eben nicht nur deshalb. „Es war nicht nur die Belohnung für das Testspiel, sondern für die letzten Wochen“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt. „Er ist ein bisschen das Opfer der guten Leistungen der anderen, seine Konkurrenten sind formal Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Aber er wird seine Zeiten bekommen.“

Nicht unterzukriegen

Vor wenigen Wochen noch gab es vor allem eines: Nackenschläge. Erst verletzte sich Möhwald, dann saß er ausgerechnet gegen Ex-Klub Nürnberg auf der Tribüne. „Ich habe mich super schwer damit getan, ihn aus dem Kader zu nehmen“, gesteht Kohfeldt. „Kurz vor dem Spiel war er in der Kabine und wir haben uns hingesetzt und noch einmal geredet. Ich habe ihm gesagt, dass er einfach weitermachen muss. So platt sich das auch anhört.“

Florian Kohfeldt und Werder haben das Glück, dass Kevin Möhwald sich nicht im Selbstmitleid ertränkte. „Er ist ein sehr positiver Mensch, der immer lacht und sich nicht so leicht unterkriegen lässt“, sagte Kohfeldt. „Er hat tatsächlich weitergemacht und dann wird so etwas zwangsläufig belohnt. Aber es ist kein Automatismus, das kann auch mal vier, fünf oder sechs Monate dauern.“ Zumal Möhwald ja kein Einzelfall ist. „Die wollen alle spielen und sind auch alle mega enttäuscht, wenn sie das nicht tun – aber ungefähr so lange, bis das Spiel angepfiffen wird. Mehr kann ich als Trainer nicht erwarten.“