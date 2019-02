Eigentor des Jahres, Gala im Abstiegskampf

Wenn Werder auf den VfB Stuttgart trifft, dann ist meistens was los. So war es zuletzt auch im Hinspiel dieser Saison, als Stuttgarts Ron-Robert Zieler vermutlich das Eigentor des Jahres produzierte – Bremen selbst jedoch vor dem Tor zweifach Aluminium-Pech hatte und der Sieg deshalb trotzdem an die Schwaben ging. Eines der spektakulärsten Spiele der jüngeren Werder-Vergangenheit fand ebenfalls gegen Stuttgart statt, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen als die Partie am Freitag um 20.30 Uhr.

