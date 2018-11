Eggesteins spielen zusammen für die U21

Johannes Eggestein sollte in der Länderspielpause ursprünglich mit Deutschlands U20 gegen die Niederlande und die Schweiz spielen. Daraus wird nichts. Stattdessen wird er mit seinem Bruder zusammenspielen.

Momentan läuft es ganz ordentlich für Johannes Eggestein. Der 20-Jährige wird in der Länderspielpause für die U21 Deutschlands auflaufen. Weil Augsburgs Marco Richter aufgrund einer Verletzung absagen musste, wird Werders Nachwuchsstürmer gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian für die Mannschaft von Stefan Kuntz auflaufen. Das teilte der DFB am Montag mit.

Für Deutschlands U21 stehen die EM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen am 12. Oktober (20 Uhr, live bei Eurosport) und gegen Irland am 16. Oktober (18.30 Uhr, live bei Eurosport) an. Es sind die letzten beiden Partien in der Qualifikation für die EM 2019 in Italien und San Marino.