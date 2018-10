Eggesteins Ausrüster will nachbessern

Spätestens seit seinem Doppelpack ist Maximilian Eggestein Werders Mann der Stunde. Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der Mittelfeldakteur nun auch einen verbesserten Vertrag seines Ausrüsters erhalten.

Maximilian und Johannes Eggestein haben nicht nur gemein, dass sie Brüder sind, beide werden auch von der US-amerikanischen Sportartikelfirma Nike eingekleidet. In ihrer neuesten Ausgabe schreibt die „Sport Bild“ nun, dass Maximilian Eggesteins Vertrag aufgrund seiner jüngsten Leistungen deutlich verbessert werden solle. Der noch bis 2019 laufende Kontrakt soll demnach vorzeitig verlängert werden, bislang verdiene der Doppeltorschütze des Schalke-Spiels nach Angaben der Zeitschrift 50.000 Euro inklusive Boni pro Jahr dafür, dass er Nike am Körper und vor allem an den Füßen trage.

Für Eggestein wäre es demnach die zweite Verlängerung mit der Firma, bereits nach seinem Sprung zu den Profis 2015 war finanziell nachgebessert worden. Wie lange der neue Vertrag laufen soll und welche Summen im Gespräch sind, stehe noch nicht fest, heißt es in dem Artikel.

