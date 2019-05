Eggesteins auf dem Weg zur U21-EM

Maximilian und Johannes Eggestein sind Teil des vorläufigen Kaders der DFB-U21 für die Europameisterschaft im Juni. Trainer Stefan Kuntz nominierte zunächst 27 Spieler für das Turnier in Italien und San Marino.

Maximilian und Johannes Eggestein haben gute Karten, zum Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) zu gehören. Beide Werder-Profis stehen im vorläufigen 27-Mann-Kader von Trainer Stefan Kuntz. Vier nominierte Spieler müssen noch aus dem Aufgebot gestrichen werden. Während Maximilian Eggestein als Stamm- und Führungsspieler ins Turnier gehen soll, muss sich Bruder Johannes vom 2. bis zum 11. Juni im Trainingslager in Natz-Schabs (Südtirol) noch beweisen. Los geht das Turnier für die DFB-Auswahl am 17. Juni gegen Dänemark (21 Uhr, live in der ARD), es folgen weitere Gruppenspiele am 20. Juni gegen Serbien (21 Uhr, live in der ARD) und am 23. Juni gegen Österreich (21 Uhr, live im ZDF).

Die deutsche #U21 reist mit Spielern ins Trainingslager nach Südtirol. Hier ist der vorläufige Kader für die Europameisterschaft (16. bis 30. Juni) in Italien und San Marino. #Herzzeigen #U21EURO



Alle Infos ➡️ https://t.co/Xfin7xWzyP pic.twitter.com/daWbl2LOgK — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) May 22, 2019

