„Eggestein war nicht ganz so auffällig“

Dieter Eilts war nach seiner Spielerkarriere selbst Trainer der deutschen U21. Für Mein Werder schaut er genau hin, wie sich die Bremer Profis bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino schlagen.

Maximilian Eggestein hat es schön gesagt: „Wir wollten mit einem Sieg in das Turnier starten und das war für uns das Wichtigste“, sagte Werders Mittelfeldspieler. Das ist gelungen, durch ein 3:1 gegen Dänemark gelang ein guter Auftakt. Es war über 90 Minuten gesehen eine dominante deutsche U21, die am Anfang einige Schwierigkeiten hatte, in das Spiel zu finden. Aber das ist völlig normal. Aber dann wurde der Zugriff immer besser, die Mannschaft hat nach vorne gespielt und das 1:0 gemacht. Da ging es schön in die Spitze und Maximilian Eggestein hat den Ball dann sehr gut abgelegt.

In der zweiten Hälfte war es dann eine äußerst souveräne Leistung. Die Defensive hat kaum etwas zugelassen und stand sehr gut. Natürlich war etwas Glück vor dem 2:0 dabei, als es diesen katastrophalen Fehlpass der Dänen gab, aber das 3:0 war dann wieder hervorragend rausgespielt. Oder wie es Maximilian Eggestein selbst sagte: „Wir haben es geschafft, weniger eigene Fehler zu machen und aus den Fehlern, die Dänemark gemacht hat, Kapital zu schlagen. Am Ende haben wir deshalb verdient gewonnen.“

Erst Achter, dann Sechser

Das lag auch an Eggestein. Er war zwar nicht ganz so auffällig, hat aber natürlich auch zwei verschiedene Rollen gespielt. In der ersten Hälfte hat er auf der Acht agiert, was mir bei ihm immer sehr gut gefällt. Dort bietet er sich ständig zwischen den Linien an, ist immer anspielbar. Man hat gesehen, dass er dort sogar gern noch mehr in die Tiefe geht und Abschlüsse vorbereitet. Nach dem Seitenwechsel war er dann klarer Sechser. Da war er unauffälliger, hat seinen Job aber sehr gut erledigt.

Das ist ein bisschen wie bei Werder. Natürlich geht durch diese Umstellung offensiv etwas verloren, andererseits kommen dann andere Spieler zur Geltung. Bei der U21 waren das jetzt Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und natürlich der überragende Doppel-Torschütze Marco Richter vom FC Augsburg. Sicherlich ist es also eine Stärke von Maximilian Eggestein, mit in den gegnerischen Strafraum zu gehen, selbst zum Abschluss zu kommen oder Bälle zu sichern. Entscheidend ist aber in diesem Moment, was die Mannschaft gerade braucht. Und da ist der 22-Jährige längst so weit, dass er nicht sich, sondern das Team in den Vordergrund stellt. Solch einen Spieler wünscht man sich als Trainer.

Erfahrungssammler auf der Bank

Überhaupt ist es für Chefcoach Stefan Kuntz sehr angenehm, eine schon solch erfahrene Mannschaft zu haben. Viele Spieler haben schon etliche Male in der Bundesliga oder gar international gespielt. Zwar muss Kuntz dadurch auch personelle Entscheidungen treffen, die schwerfallen und ihm vielleicht leidtun. Andererseits ist das ein Luxusproblem und kein Grund, sich zu beschweren. Das sollte eher eine Freude sein.

Während Maximilian Eggestein die ganze Zeit gespielt hat, blieb sein Bruder Johannes auf der Bank. Für ihn ist es aber erst einmal wichtig, überhaupt dabei zu sein, Er wird viel aus dem Training mitnehmen können und ist noch so jung, dass er beim nächsten Turnier dabei sein könnte. Das ist für ihn eine tolle Situation – und man weiß ja auch nicht, wie sich solch ein Turnier entwickelt.

Blick auf die Nachbargruppen

Schon vorher gewann Österreich gegen Serbien (2:0), Werders Verteidiger Marco Friedl schaute ebenfalls nur zu. Für ihn wäre es natürlich sehr gut, wenn er jetzt spielen könnte, weil er in der vergangenen Saison nicht so häufig zum Einsatz gekommen ist. Letztendlich gilt aber auch für ihn, dass er vorrangig die Erfahrungen mitnimmt, die er jetzt bei der Europameisterschaft sammelt. Die muss er für sich nutzen, um sich in der nächsten Saison bei Werder einbringen zu können.

Am Donnerstag geht es weiter, Deutschland trifft auf Serbien. Auf die leichte Schulter wird die Mannschaft von Stefan Kuntz das Spiel mit Sicherheit nicht nehmen - zumal die Serben garantiert alles daran setzen werden, die Partie zu gewinnen. Für sie ist es ja schon fast die letzte Chance. Aus deutscher Sicht muss man natürlich schauen, was in den anderen Gruppen passiert. Normalerweise bist du nach einem möglichen Sieg gegen Serben mit sechs Punkten gut dabei, bei diesem Modus, bei dem nur die drei Gruppenersten sicher weiterkommen, kannst du aber auch Pech haben und ausscheiden.