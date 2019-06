Eggestein und Co. ziehen ins Halbfinale ein

Dank eines Remis im letzten EM-Vorrundenspiel gegen Österreich schafft Deutschlands U21 den Sprung ins EM-Halbfinale und bucht das Olympia-Ticket.

Mit einem hart erkämpften Remis und etwas Glück haben Deutschlands U21-Fußballer ihr drittes EM-Halbfinale in Serie und das Ticket für Olympia 2020 perfekt gemacht. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz holte am Sonntag in Udine in einer intensiven Partie ein 1:1 (1:1) gegen Österreich. Werders Maximilian Eggestein spielte bis zur 83. Minute durch, eher er durch Robin Koch ersetzt wurde. Johannes Eggestein saß erneut über die gesamte Dauer der Partie auf der Bank.

Der Punkt reichte dem DFB-Nachwuchs zum Gruppensieg. Mögliche Halbfinal-Gegner des Titelverteidigers sind nun am Donnerstag Gastgeber Italien, Frankreich oder Rumänien. Top-Torjäger Luca Waldschmidt hatte Deutschland vor 9100 Zuschauern mit einem Traumtor in Führung gebracht (14. Minute), der Augsburger Kevin Danso traf zum Ausgleich (24./Foulelfmeter). Nach zwei Siegen in den ersten beiden EM-Spielen musste die deutsche Mannschaft gegen den EM-Neuling lange um das Weiterkommen kämpfen. Österreich ist genauso ausgeschieden wie Dänemark, das 2:0 gegen Serbien gewann.

„Die Österreicher waren von Anfang an voll da und haben es uns schwer gemacht. Wir als Mannschaft fühlen uns gut. Das gibt uns Kraft und Energie für neue Aufgaben. Das macht einfach Spaß“, sagte DFB-Torschütze Waldschmidt und Trainer Kuntz fügte hinzu: „Wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Es war ein Schritt nach vorne. Es war ein kleiner, aber der war wahnsinnig schwer. Es geht auch darum, diese Widerstandsfähigkeit zu lernen. Ich bin zufrieden.“