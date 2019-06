Eggestein und Co. gelingt Finaleinzug

Das Spiel war nichts für schwache Nerven, doch am Ende jubelte erneut der deutsche Nachwuchs bei der U21-Europameisterschaft. Das Team um Maximilian Eggestein bezwang Rumänien im Halbfinale mit 4:2.

Es herrschten hohe Temperaturen in Bologna, für alle Beteiligten sollte dieses Halbfinale der U21-Europameisterschaft allein schon deshalb kein Spaziergang werden. Immerhin: Gleich zwei Trinkpausen sollten es den Spielern etwas angenehmer machen. Der deutsche Nachwuchs startet zu nächst besser, nach einem Konter brachte Nadiem Amiri die Elf von Trainer Stefan Kuntz in Führung (21.).

Allzu viel Freude hatten Werders Maximilian Eggestein, der erneut in der Startelf stand, und seine Teamkollegen aber nicht an dem Vorsprung. Zum bereits vierten Mal im vierten Spiel verursachten die Deutschen einen Elfmeter, dieses Mal nutzte ihn Rumäniens Shootingstar George Puscas zum Ausgleich (26.). Und es kam aus Sicht des Titelverteidigers noch schlimmer: Unmittelbar vor der Pause war Puscas erneut zur Stelle, nun mit dem Kopf (44.).

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es jedoch die passende Antwort. Dieses Mal gab es für Deutschland einen Strafstoß, Luca Waldschmidt brachte den Ball mit etwas Mühe im gegnerischen Tor zum 2:2 unter (51.). Dieser Treffer brachte wieder etwas mehr Sicherheit ins Spiel des Kuntz-Teams, langsam aber sicher kam die Kontrolle über das Geschehen zurück. Einige gute Chancen blieben ungenutzt, doch dann kam die 89. Minute. Erst wurde Maximilian Eggestein ausgewechselt, unmittelbar danach trat Waldschmidt zum Freistoß an und traf einmal mehr sehenswert - der siebte EM-Treffer des Freiburgers. Die Rumänen waren endgültig für ihre Passivität bestraft worden.

In der Nachspielzeit setzte erneut Amiri den Schlusspunkt. Wieder gab es Freistoß für Deutschland, wieder zappelte der Ball kurz darauf im Netz. Durch ein 4:2 gelang der Finaleinzug, am kommenden Sonntag wird um 20.45 Uhr in Udine der neue Titelträger ermittelt.