Eggestein soll Freiräume für Mitspieler schaffen

Maximilian Eggestein wird momentan vor allem für seine Fernschusstore gefeiert. Dabei hat der 21-Jährige ganz andere Stärken, heißt es im „Spiegel“.

„Gäbe es Haltungsnoten im Fußball, Eggestein würde für seine Schusstechnik Bestnoten erhalten“, heißt es im „Spiegel“. Doch auch wenn Maximilian Eggestein aktuell in erster Linie für seine Tore gefeiert werde, lägen seine Stärken eigentlich in Bereichen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen seien.

In der vergangenen Saison sei der der Wert des 21-Jährigen für sein Team noch in erster Linie an seiner Laufleistung gemessen worden. Und noch immer stehe Eggestein mit etwas mehr als zwölf Kilometern pro Partie auf Rang drei der Tabelle der laufstärksten Spieler. Doch mittlerweile hilft die Spielweise des Werder-Eigengewächses seine Mitspieler in Szene zu setzen.

„Immer wieder starten Eggestein und sein Kollege Davy Klaassen aus dem Mittelfeld nach vorne, immer wieder drücken sie damit die gegnerischen Mittelfeldreihen nach hinten“, stellt Autor Tobias Escher heraus. Eggestein solle in erster Linie nicht selbst Chancen kreieren, sondern Freiräume für seine Mitspieler schaffen. Der 21-Jährige sprinte zudem immer wieder hinter die gegnerische Abwehr, um Räume für Max Kruse oder die Außenverteidiger zu schaffen. Dadurch profitiere vor allem Theodor Gebre Selassie, der viele Torchancen kreiere.

