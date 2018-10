Eggestein schießt Werder auf Platz zwei

Max Kruse als Wegbereiter, Maximilian Eggestein als Torschütze - zwei Mal funktionierte dies bei Werders Gastspiel auf Schalke. Werder gewann mit 2:0 und ist jetzt mindestens für eine Nacht Tabellenzweiter.

Florian Kohfeldt fuchelte wild mit den Armen. Nach vorne, zeigten die Bewegungen des Werder-Trainers an, nach vorne. Die Zeichensprache galt vor allem Max Kruse, der sich immer wieder weit zurückfallen ließ. Aus gutem Grund: Kruse wollte auch mal den Ball haben, Kruse wollte Einfluss aufs Spiel nehmen, und deshalb holte er sich die Bälle oft von weit hinten. Nicht so in der 43. Minute: Da bewegte sich der Werder-Kapitän dort, wo sein Trainer ihn sehen wollte und seine Kollegen ihn am besten gebrauchen können: am gegnerischen Strafraum. Kruse also behauptete mit dem Rücken zum Schalker Tor den Ball, spielte ihn in dieser 43. Minute dann ab auf Maximilian Eggestein, und Werders U21-Nationalspieler zog aus 18 Metern ab. Der Ball flog ins Tor, 1:0 für Werder. Mit der ersten Torchance des Spiels überhaupt. „Ich hab ihn super getroffen“, sagte der Torschütze, „einen Tick später, und er geht drüber.“

Weil dieses Muster noch ein zweites Mal funktionierte - Kruse als Initiator, Eggestein als Torschütze -, gewann Werder mit 2:0 (1:0) und ist jetzt wenigstens für eine Nacht Tabellenzweiter. Was für eine Saison bisher! „Ich bin nicht unzufrieden mit unserem Spiel“, sagte Max Kruse, „wenn man 2:0 gegen Schalke gewinnt und so guten Fußball spielt wie wir, dann beschwert man sich nicht.“

Als Wochen der Wahrheit könnte man die vier Bundesliga-Spiele bis zur nächsten Länderspielpause im November bezeichnen. Werder trifft ausschließlich auf Teams, die in den Europapokal wollen oder zumindest ganz gute Chancen darauf haben: Nach Schalke kommen nun noch Leverkusen, dann Mainz und schließlich Mönchengladbach.

Schalke ohne Fährmann

Das Kräftemessen mit dem FC Schalke 04, dem fehlgestarteten Vizemeister, begann als eine zähe Angelegenheit und hatte für Schalke mit einem Schreck begonnen. Beim Aufwärmen musste Ralf Fährmann passen. Nach 117 Startelfeinsätzen in Folge musste der Schalker Torwart erstmals nicht dabei. Für ihn rückte Alexander Nübel ins Tor und Rampenlicht. Der 22-Jährige kam so zu seinem dritten Bundesliga-Spiel, dem ersten von Anfang an nach zuvor 46 Minuten Spielzeit bei zwei Kurzeinsätzen. Geprüft wurde er lange Zeit nicht.

Warum? Weil beide Teams sich quasi neutralisierten. Zwar hatte Werder – mit Nuri Sahin an Stelle des verletzten Philipp Bargfrede und Milos Veljkovic für Sebastian Langkamp in der Startelf - nach 15 Minuten 72 Prozent Ballbesitz gehabt, 62 Prozent der Zweikämpfe gewonnen und die deutlich bessere Passquote als die Schalker herausgespielt (83 Prozent), aber das war außer zur Spielkontrolle zu nichts nutze. Bis zur Pause und bis ganz zum Ende veränderten sich diese Zahlen zu Gunsten Schalkes zwar noch, aber das änderte am langweiligen Spiel in der ersten Halbzeit nicht viel. Schalke spielte wie Schalke. Wartete ab, machte Räume eng und dem Gegner damit das Leben schwer. Ballstafetten über mehrere Stationen? Selten. Gefährliche Aktionen? Fehlanzeige. Torchancen? Keine einzige in der ersten Halbzeit, abgesehen vom Eggestein-Tor. Das konnte Werder egal sein. Werder führte zur Pause mit 1:0.

Pizarro und Langkamp rein

In der zweiten Halbzeit sah dann vieles anders aus. Schalke-Trainer Domenico Tedesco brachte Stürmer und Neu-Nationalspieler Mark Uth für den bereits verwarnten Linksverteidiger Hamza Mendyl. Guido Burgstaller, Weston McKennie und Uth machten nun aus dem Ein-Mann-Sturm (Burgstaller) der ersten Halbzeit einen Dreier-Sturm. Es dauerte keine zwei Minuten, da hatten die Schalker genauso oft in Richtung Bremer Tor geschossen wie zuvor in 45 Minuten zusammengerechnet, nämlich zwei Mal.

Es dauerte allerdings auch nicht lange, bis Kohfeldt auf die Schalker Neuausrichtung reagierte. Der Werder-Trainer brachte nach 55 Minuten Sebastian Langkamp für Yuya Osako, damit Werder dem Schalker Dreiersturm drei Innenverteidiger entgegensetzen konnte. Und um die Schalker Abwehr etwas zu erschrecken, kam Claudio Pizarro für den unglücklich agierenden Florian Kainz.

Es waren aber zunächst die Schalker, die weiter Druck machten. Burgstaller setzte sich in der 58. Minute im Bremer Strafraum gegen Veljkovic durch und einzig der großartigen Fußabwehr von Jiri Pavlenka war es zu verdanken, dass Werder weiterhin in Führung lag. Tedesco brachte kurz darauf den nächsten Stürmer, Franco Di Santo für Mittelfeldmann Omar Mascarell, und wieder hatte Werder Glück, als wenig später McKennie und Di Santo eine Hereingabe von Uth im Fünfmeterraum haarscharf verpassten. Es drohte ein Gegentor.

Uth trifft die Latte

Doch das fiel nicht. Weil Kruse sich wieder dort rumtrieb, wo er sein soll, wieder am Schalker Strafraum. Und wieder spielte er den entscheidenden Ball, diesmal zu Theo Gebre Selassie, der zu Maximilian Eggestein weiterleitete, und erneut setzte Eggestein den Ball unerreichbar für Nübel zum 2:0 ins Netz. „Zum Glück hat Theo ein Kommando gegeben, sonst hätte ich mir den Ball geholt“, sagte Eggestein zur Entstehung des entscheidenden Treffers. Es war Werders zweite richtige Chance in diesem Spiel.

Nach 66 Minuten sah alles nach einem Bremer Sieg aus. Und den gab es dann auch. Nur eine Nübel-Glanzparade gegen einen schönen Schuss des eingewechselten Kevin Möhwald verhinderte in der 87. Minute das 3:0. Auf der Gegenseite köpfte Uth noch an die Latte (88.). Das war's. „Wir haben mit Schalke den ersten richtigen Gradmesser auf Distanz gehalten“, sagte Kruse, „jetzt können wir Leverkusen mit zwölf Punkten, glaube ich, auf Abstand halten.“ Im Falle eines Bremer Sieges kommenden Sonntag wäre das tatsächlich so. Und auszuschließen ist das in dieser Saison nicht, das weiß man spätestens seit diesem Sieg auf Schalke.